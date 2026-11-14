रोज होता था बेइज्जत, अब बहुत सुकून से हूं; पत्नी और 6 रिश्तेदारों के हत्यारे का बयान
बेंगलुरु में पत्नी और उसके छह घरवालों को मौत के घाट उतारने के आरोपी इंदुशेखर का चौंकाने वाला बयान आया है। पुलिस के मुताबिक इंदुशेखर ने कहा कि सात लोगों को मारने के बाद वह अब शांति महसूस कर रहा है।
बेंगलुरु में पत्नी और उसके छह घरवालों को मौत के घाट उतारने के आरोपी इंदुशेखर का चौंकाने वाला बयान आया है। पुलिस के मुताबिक इंदुशेखर ने कहा कि सात लोगों को मारने के बाद वह अब शांति महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से यह भी बताया कि उसकी पत्नी हर रोज उसे बेइज्जत किया करती थी। इसके अलावा उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे बहुत नुकसान पहुंचाती थी। आरोपी पर पत्नी और उसके अन्य रिश्तेदारों की हत्या कर शव अलग-अलग दफनाने का आरोप है।
रिश्तेदारों से खाता था खार
पूछताछ के दौरान, इंदुशेखर ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के परिवार ने हमेशा उसकी पत्नी का ही समर्थन किया। वह लोग लगातार मेरे साथ बदसलूकी करते थे। साथ ही यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी अक्सर उसे डांटती थी और उसे परिवार में अपमान सहना पड़ता था। पुलिस के मुताबिक इंदुशेखर ने हत्या के पीछे का अपना मकसद स्पष्ट करते हुए कहा कि अब वह शांत और संतुष्ट है।
बेटी ने कैसे की मदद?
जांच में यह भी सामने आया है कि इंदुशेखर की बेटी ने भी इस अपराध में उसका साथ दिया है। बताया जाता है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके पिता उसकी मां और छह अन्य लोगों का कत्ल करने वाले हैं। लेकिन वह इस शर्त पर अपने पिता की मदद करने को राजी हो गई कि वह उसकी मां की प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करेगा। पुलिस जांच के अनुसार, बेटी ने लाशों को ठिकाने लगाने में अपने पिता की मदद की। हत्या के बाद उसने खून के दाग हटाने के लिए केमिकल और अन्य सामान भी जुटाए। वह बहुत सावधानी के साथ लगातार अंतराल पर सफाई में जुटी रही, ताकि अपराध के सबूत मिटा दिए जाएं।
प्रॉपर्टी का विवाद
पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे बड़ा मकसद संपत्ति से जुड़ा विवाद है। इसमें बेंगलुरु के श्रीरामपुर में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला भी शामिल है। आरोप है कि इंदुशेखर ने अपनी सास से प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मांगा था। हालांकि उसकी सास का कहना था कि उसे सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलेगा, जितने पर उसका अधिकार है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हत्या करने के बाद, सभी लोगों के अंगूठे के निशान स्टांप पेपर पर ले लिए थे। इसके पीछे उसका मकसद सभी प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट पर अधिकार बनाए रखना था।
सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा
इंदुशेखर को इस बात का यकीन था कि इस हत्या के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। उसने अपनी बेटी को आश्वस्त किया था कि पुलिस उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। आरोप है कि संदेह से बचने के लिए सभी शवों को पैक करके अलग-अलग जगहों पर भेज दिया गया था। शुरुआत में पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंदुशेखर ने सातों लोगों को मारा है। लेकिन जांच के दौरान जब उसकी निशानदेही पर शव मिलने लगे तो पुलिसवाले भी सदमे की हालत में थे।
क्या है मामला
गौरतलब है कि हत्यारोपी इंदुशेखर पेशे से कैब ड्राइवर है। यह मामला तीन नवंबर को श्रीरामपुरा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद सामने आया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उन स्थानों के बारे में जानकारी दी, जहां उसने शवों को ठिकाने लगाया था, जिसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीमों ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। बाद में, इस मामले को हत्या के मामले में बदलकर राजाजीनगर थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा लगता है कि ये हत्याएं पिछले 15 से 20 दिन के दौरान की गईं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।