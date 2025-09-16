Shocking allegation on Telangana CM Revanth Reddy BRS MLA Kaushik claims for Cross Voting in VP Poll कांग्रेस सांसदों के वोट NDA को डलवाए, रेवंत रेड्डी पर बड़ा आरोप; उपराष्ट्रपति चुनाव में खेल का दावा, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsShocking allegation on Telangana CM Revanth Reddy BRS MLA Kaushik claims for Cross Voting in VP Poll

केसीआर की पार्टी बीआरएस के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। कौशिक रेड्डी का आरोप है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कहने पर तेलंगाना के आठ कांग्रेस सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबादTue, 16 Sep 2025 10:49 PM
केसीआर की पार्टी बीआरएस के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। कौशिक रेड्डी का आरोप है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कहने पर तेलंगाना के आठ कांग्रेस सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। तेलंगाना भवन में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए बीआरएस विधायक ने कहा कि इंडिया गठबंधन से जो कुल 15 वोट फिसले, उनमें से आठ तेलंगाना कांग्रेस के सांसदों के हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की थी। वहीं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त का सामना किया था।

भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी है। इसने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई थी। अब बीआरएस के विधायक कौशिक रेड्डी ने यह दावा किया है। अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कौशिक रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने 315 वोट मिलने का दावा किया था। लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में 300 वोट ही मिले। उनका कहना है कि 15 सांसदों ने पाला बदल लिया।

बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी के मुताबिक कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। कौशिक का कहना है कि इस मुलाकात का मकसद इन लोगों को सूचित करना था कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला है। उन्होंने कहा कि यह सब रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के गुरु-शिष्य रिश्ते के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी 2016 तक तेलुगू देशम पार्टी के साथ ही थे।

कौशिक रेड्डी ने यह भी दावा किया कि प्रदेश के तीन कांग्रेस सांसदों ने भी उन्हें यही बात बताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिन-रात वोट चोरी की बातें करते रहते हैं। वहीं, रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के बेटे और इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया।

