देश की सुरक्षा में बड़ी सेंध, सैन्य अफसरों के वाट्सएप ग्रुप में घुसे पाकिस्तानी एजेंट; जांच के आदेश
पाकिस्तानी एजेंटों ने संभवतः भारतीय मोबाइल नंबरों की नकल करके या उनसे छेड़छाड़ कर इन समूहों में जगह बनाई । इन एजेंटों के नंबर अफसरों के ग्रुप में ‘निष्क्रिय सदस्य’ बने हुए थे।
देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आया है। यह खतरा साइबर अटैक के रूप में सामने आया है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों और रक्षा क्षेत्र के असैन्य अधिकारियों के कुछ निजी ‘वॉट्सऐप ग्रुप’ में पाकिस्तानी एजेंटों की गुप्त घुसपैठ का पता लगाया है। इसके बाद इन अफसरों को उनके खिलाफ टारगेटेड साइबर जासूसी की कोशिश को लेकर आगाह किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
व्यापक जांच के आदेश
एजेंसियों ने इन अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सोशल मीडिया मंचों और चिन्हित ‘वॉट्सऐप ग्रुप’ की व्यापक जांच करने तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी बलों और रक्षा क्षेत्र के असैन्य संगठनों के लिए जारी सामान्य परामर्श में उनसे अपने सोशल मीडिया मंचों की जांच कर उन्हें सुरक्षित बनाने तथा अज्ञात सदस्यों को हटाने को कहा गया है। उन्हें किसी भी आधिकारिक या गोपनीय जानकारी और आंकड़े को सोशल मीडिया मंचों पर साझा नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है।
साइबर जासूसी अभियान
अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाया कि पाकिस्तान स्थित कुछ खुफिया एजेंटों (पीआईओ) ने रक्षा, अर्द्धसैनिक बलों (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) और रक्षा क्षेत्र के असैन्य अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले करीब 13-14 निजी ‘वॉट्सऐप ग्रुप’ में घुसपैठ की है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे इन अधिकारियों के खिलाफ इस खतरे को लक्षित साइबर जासूसी अभियान के रूप में चिन्हित किया गया है।
नंबरों की नकल कर घुसे
अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी एजेंटों ने संभवतः भारतीय मोबाइल नंबरों की नकल करके या उनसे छेड़छाड़ कर इन समूहों में जगह बनाई । उन्होंने बताया कि इन एजेंटों के नंबर अफसरों के ग्रुप में ‘निष्क्रिय सदस्य’ बने हुए थे। इस तरह से वे वहां शेयर की जा रही बातचीत तथा डॉक्यूमेंट्स पर नजर रख रहे थे। फिलहाल जारी सलाह में चिन्हित ‘वॉट्सऐप ग्रुप’ के अलावा सभी बलों और रक्षा क्षेत्र के असैन्य संगठनों को अपने सोशल मीडिया मंचों की जांच करने, उन्हें सुरक्षित बनाने और अज्ञात सदस्यों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
फिर से जारी किए गए दिशा-निर्देश
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस घटना के मद्देनजर साइबर सुरक्षा से जुड़े निर्धारित दिशा-निर्देशों को दोहराया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि कोई भी आधिकारिक या गोपनीय जानकारी और आंकड़े सोशल मीडिया मंचों पर साझा नहीं किए जाएं। अधिकारियों ने बताया कि हाल में एजेंसियों ने एक ऐसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट का भी पता लगाया था, जो रक्षा क्षेत्र के असैन्य अधिकारियों के एक वॉट्सऐप ग्रुप में ‘सोनिया’ नाम से खुद को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की वैज्ञानिक बता रही थी। संदेह है कि इस समूह में कुछ संवेदनशील जानकारी पैसे के बदले साझा की गई थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।