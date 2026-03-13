एलपीजी के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, सिलिंडर लेने के लिए सुबह ही पहुंचा था एजेंसी
एलपीजी संकट की खबरों के बीच पंजाब से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां पर एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। यह घटना पंजाब के बरनाला जिले में हुई है। बताया जाता है कि 66 वर्षीय बुजुर्ग सिलिंडर लेने के लिए सुबह ही लाइन में लग गया था।
एलपीजी संकट की खबरों के बीच पंजाब से एक दर्दनाक खबर आई है। यहां पर एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। यह घटना पंजाब के बरनाला जिले में हुई है। बताया जाता है कि 66 वर्षीय बुजुर्ग सिलिंडर लेने के लिए सुबह ही लाइन में लग गया था। पुलिस ने बताया कि मृत बुजुर्ग की पहचान, सेहना गांव के भूषण कुमार मित्तल के रूप में हुई है। वह सुबह 7.15 पर ही वहां पहुंच गया था, ताकि लाइन में लगकर सिलिंडर ले सके। बताया जाता है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के चलते यहां पर भी एलपीजी का संकट गहराया हुआ है। इसके चलते यहां सिलिंडरों की शॉर्टेज हो गई है।
सुबह से लगे थे लाइन में, 25वां नंबर था
जानकारी के अनुसार भूषण कुमार मित्तल अपने बेटे देवराज मित्तल के साथ सुबह 8 बजे से गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे। उनका नंबर 25वां था। इंतजार करते-करते वह सिलेंडर पर ही बैठ गए और इसी दौरान नीचे गिर पड़े। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में शोक फैल गया। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह धालीवाल ने इस घटना के लिए केंद्र सरकार की एलपीजी नीति को जिम्मेदार ठहराया है और परिवार को मुआवजे की मांग की है।
कॉमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी बंद, घरेलू गैस भी नहीं मिल रही
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का पंजाब और चंडीगढ़ में गहरा असर हुआ है। यहां गैस सिलेंडर के लिए लोगों को कई घंटे तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। 2 दिन पहले तक केवल कॉमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी बंद हुई थी, लेकिन अब घरेलू गैस भी नहीं मिल रही। सरकार और प्रशासन का दावा है कि घरेलू सिलेंडर की कमी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के घरों में सप्लाई नहीं मिल रही। गैस कंपनियों के सर्वर ही ठप हो गए इसलिए, बुकिंग कंफर्मेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड ही नहीं आ रहा।
ऐक्शन में मान सरकार
पंजाब में रसोई गैस की किल्लत के चलते पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। कालाबाजारी पर निगरानी और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सीएम भगवंत मान ने भी बारे में खाद्य आपूर्ति मंत्री से हालता पर चर्चा कर स्थिति की रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संकट की आड़ में अगर कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब विधानसभा में गूंजा मुद्दा
वहीं, पंजाब विधानसभा में पेट्रोल-डीजल व एलपीजी गैस की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटरूचक्क केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण यह यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गेहूं की खरीद का सीजन शुरू होने वाला है। पेट्रोल डीजल की कमी का असर उस पर भी पड़ सकता है। पंजाब के गोदाम भरे हुए है। ढुलाई नहीं हो पा रही है। नई फसल रखने में दिक्कत आएगी।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
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