गर्भवती महिला को SHO ने मारा थप्पड़, CCTV फुटेज में कैद हुई घटना; आईजी ने किया सस्पेंड

संक्षेप: कोच्चि निवासी शायमोल एनजे के साथ एसएचओ प्रताप चंद्रन ने मारपीट की थी। उस समय चंद्रन एर्नाकुलम उत्तर पुलिस थाने के एसएचओ के रूप में तैनात थे। यह घटना तब हुई जब शायमोल के पति को एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था।

कोच्चि के एक पुलिस थाने में पिछले वर्ष तैनात थाना प्रभारी (SHO) को गर्भवती महिला को थप्पड़ मारने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, अलप्पुझा जिले के अरूर पुलिस थाने में तैनात एसएचओ प्रताप चंद्रन केजे को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई उस घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद की गई है जो 20 जून 2024 को कोच्चि के एक पुलिस थाने में हुई थी। पुलिस के अनुसार, राज्य पुलिस प्रमुख रावड़ा चंद्रशेखर के निर्देश पर दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के कार्यालय की ओर से एसएचओ के निलंबन का आदेश जारी किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोच्चि निवासी शायमोल एनजे के साथ एसएचओ प्रताप चंद्रन ने मारपीट की थी। उस समय चंद्रन एर्नाकुलम उत्तर पुलिस थाने के एसएचओ के रूप में तैनात थे। यह घटना तब हुई जब शायमोल के पति बेंजु को एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पुलिस थाने में हुई झड़प के दौरान चंद्रन को शायमोल को धक्का देते और बाद में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शायमोल को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। दंपति ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे अधिकारी को बर्खास्त किए जाने तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

प्रताप चंद्रन को बर्खास्त करने की मांग शायमोल ने कहा, 'मैंने अपने पति के साथ मारपीट होते देख पुलिस से गुहार लगाई थी। मारपीट को रोकने की कोशिश में मैंने केवल अधिकारी को छुआ था। इसके अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उस समय मैं अपने दो बच्चों के साथ पुलिस थाने में मौजूद थी।' शायमोल ने घटना की न्यायिक जांच की मांग को लेकर एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक याचिका दायर की। जानकारी के अनुसार, शायमोल ने प्रताप चंद्रन को सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग की है। याचिका पर अगले महीने सुनवाई होने की संभावना है।