न शिंदे बचेगा न बीजेपी, 10 टुकड़े होंगे, 1 घंटे ED हमें दे दो; सांसद ने दी धमकी
शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) में 6 सांसदों की टूट और अब विधान परिषद में झटके के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी है।
शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों को खुलकर चेतावनी दे दी है। उन्होंने चैलेंज दिया है कि एक घंटे के लिए ED और CBI का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया जाए। साथ ही आरोप लगाए हैं कि 35 करोड़ रुपये के जरिए तमिलनाडु में विधायकों को खरीदने और राज्य सरकार गिराने की साजिश की गई।
राउत ने केंद्रीय एजेंसियों का नियंत्रण देने का चैलेंज दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा, 'जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे हाथ में आएगी। तब बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे और वो भी 10 मिनट में। एक भी पार्टी नहीं बचेगी। न शिंदे बचेगी, न अजित पवार गुट बचेगा, न बीजेपी बचेगी। एक घंटे के लिए ईडी सीबाई हमारे पास दे दो।'
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों की टूट की अटकलों के समय भी उन्होंने कहा था कि जिस दिन उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तब बताएंगे कि पार्टी किस तरह तोड़ी जाती है।
भाजपा पर लगाए आरोप
राउत ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेतृत्व पार्टी तोड़ने का आदि है। उन्होंने तंज किया, 'अभी मुझे तो लगता है कि एक दिन मोदी जी और अमित शाह जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे कि मैं तुमको फोड़ता हूं, तुम मुझे फोड़ो। बाकी कोई बचेगा ही नहीं, फोड़ने के लिए पार्टी। दोनों ही एक दूसरे को फोड़ेंगे, बीजेपी फोड़ देंगे। इतना नशा है इन लोगों में पार्टी फोड़ने का। कुछ बचा ही नहीं, तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे।'
तमिलनाडु मुद्दे पर घेरा
उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में 35-35 करोड़ रुपये का खेल हो गया। टीवीके के 15 विधायक खरीदने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की। ये लोग चैन नहीं है। ये लोगों को नींद नहीं आती, अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन। क्या कर सकते हैं, देश का लोकतंत्र कितने स्तर नीचे गिरा है। आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था।'
TVK ने लगाए हैं आरोप
टीवीके नेता आर निर्मल कुमार ने DMK पर उनकी पार्टी के विधायकों को लुभाने के लिए खरीद-फरोख्त के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मंत्री ने दावा किया कि स्टालिन और उदयनिधि समेत द्रमुक नेताओं के इशारे पर सेंथिल बालाजी जैसे लोगों ने टीवीके के कई विधायकों से संपर्क किया और उन्हें 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की पेशकश की है।
शिवसेना यूबीटी बार-बार टूटी
हाल ही में शिवसेना यूबीटी को लोकसभा में बड़ा झटका लगा था। पार्टी के 6 सांसदों ने दल से अलग होकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाने का फैसला किया था। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का दल लोकसभा में घटकर 3 सांसदों पर आ गया था। दो दिन पहले ही पार्टी के विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने महायुति उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था।
वह बुधवार को उपसभापति चुने गए हैं। खास बात है कि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार की तरफ से नाम वापस लिए जाने के बाद वह निर्विरोध चुनाव जीते हैं। अहीर को विधायक आदित्य ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता था।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें