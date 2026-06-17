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15 करोड़ रुपये में हुई है दल बदल की डील? ये 6 सांसद देंगे उद्धव ठाकरे को झटका, देखें लिस्ट

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अटकलें हैं कि इस हफ्ते दिल्ली में उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ा विभाजन हो सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें हैं कि 6 सांसद राजधानी पहुंचे हैं और पाला बदल सकते हैं।

15 करोड़ रुपये में हुई है दल बदल की डील? ये 6 सांसद देंगे उद्धव ठाकरे को झटका, देखें लिस्ट

Operation Tiger की चर्चाएं सियासी गलियारों में जारी हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) के 6 सांसद टूटने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि, शिंदे गुट के नेताओं का दावा था कि 7 नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। अब राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि दल बदल ने वाले MPs को 15 करोड़ रुपये एड्वांस देने की पेशकश हुई है। हालांकि, इसे लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

दिल्ली में बढ़ी हलचल

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं। ये सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं और समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही डैमेज कंट्रोल और कानूनी सलाह के लिए ठाकरे गुट के कुछ नेता भी राजधानी के लिए रवाना हुए हैं।

राउत ने लिखा, 'अपना सपना मनी मनी। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कथित तौर पर महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये एडवांस की पेशकश की गई है।'

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कौन हैं 6 सांसद

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे सेना में जाने की तैयारी कर रहे 6 सांसदों में नागेश पाटिल आष्टिकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचुरे और ओमराज निम्बालकर का नाम बताया जा रहा है। हालांकि, अब त साफ नहीं हो सका है कि 6वें सांसद कौन हैं। खास बात है कि इन 6 में 5 सांसद उद्धव ठाकरे की रविवार को हुई बैठक से गायब रहे थे।

मंगलवार को ही खबरें सामने आईं थीं कि संजय देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताव जाधव से मुलाकात की थी। खास बात है कि दोनों ही नेता विदर्भ से आते हैं। हालांकि, तब जाधव ने कहा था कि देशमुख दिल्ली पहुंचे थे और इत्तेफाक से उनके भी दिल्ली में होने के चलते मुलाकात हुई थी।

शिवसेना के विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) के सात सांसदों के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और वे संसद के मानसून सत्र से पहले शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर पिछले एक महीने से काम चल रहा है। हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने इन अटकलों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी सांसद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और किसी पर कोई दबाव नहीं है।

6वां सांसद कौन

चैनल के अनुसार, खबरें हैं कि संजय दीना पाटिल भी दिल्ली रवाना हुए हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि 6वें सांसद पाटिल हो सकते हैं। हालांकि, नाम अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। कहा जा रहा है कि पूरी सूची समर्थन पत्र सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगी।

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ये हैं ठाकरे गुट के 9 सांसद

ठाकरे गुट के लोकसभा में 9 सांसद हैं। इनमें भाऊसाहेब वाकचुरे, राजाभाऊ वाजे, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टिकर, ओमराज निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय जाधव का नाम शामिल है। रविवार को हुए बैठक के बाद पार्टी का दावा था कि 4 सांसद व्यक्तिगत रूप से मीटिंग में पहुंचे थे। जबकि, अन्य नेता ऑनलाइन जुड़े थे।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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