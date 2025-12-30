संसद से पारित कानूनों का पालन जिम्मेदारी, जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव पर भड़के शिवराज सिंह चौहान

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री चौहान ने पूछा कि जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें या ग्राम पंचायतें राज्य कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना शुरू कर दें तो क्या यह उचित होगा? संसद से पारित कानूनों का पालन करना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा में जी राम जी एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाने को अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि संसद की ओर से पारित कानूनों का पालन करना राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप सरकार ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा में VB-G RAM G एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया और भाजपा शासित केंद्र पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंढ ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान चर्चा के लिए यह प्रस्ताव सदन में पेश किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कल्पना की दुनिया में रहते हैं और देश की वास्तविकताओं से उनका कोई संबंध नहीं है। जो मन में आता है, उसे बोल देना जिम्मेदार राजनीति नहीं है। वे गांधी के हालिया उस दावे का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट से सलाह लिए बिना या मामले का अध्ययन किए बिना मनरेगा को खत्म कर दिया।

अंध विरोध वाली राजनीति बताया नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए चौहान ने कहा कि यह अंध विरोध की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, बिना लोकतंत्र या संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखे। अगर संसद की ओर से कोई कानून बनाया जाता है, तो विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करना हमारे संवैधानिक ढांचे की भावना के खिलाफ है।'

राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री चौहान ने पूछा कि जिला पंचायतें, जनपद पंचायतें या ग्राम पंचायतें राज्य कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना शुरू कर दें तो क्या यह उचित होगा? उन्होंने दोहराया कि संसद की ओर से पारित कानूनों का पालन करना केंद्र और राज्यों दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार और विधानसभा में कुछ दलों की ओर से किया जा रहा यह कार्य अलोकतांत्रिक, अनुचित और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।