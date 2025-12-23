Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShivraj Singh Chouhan says VB-G RAM G Act better than MGNREGA will transform rural India
कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर, जी राम जी पर शिवराज सिंह चौहान

कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर, जी राम जी पर शिवराज सिंह चौहान

संक्षेप:

शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी पर कहा, ‘हमने इसे कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। वे मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना के तहत अब कुल वार्षिक व्यय अनुमानित रूप से 1.51 लाख करोड़ रुपये है।’

Dec 23, 2025 06:01 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी राम जी एक्ट को ग्रामीण भारत को बदल देने वाला बताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय लाई गई योजना से कहीं बेहतर है। नागौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि इस योजना में गांवों के समग्र विकास और मजदूरों के लिए बढ़े हुए रोजगार अवसरों के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस चिंतित है और योजना की आलोचना कर रही है। वह दावा कर रही है कि इससे नौकरियां छिन जाएंगी। यह कहीं बेहतर योजना है जो गांवों को पूरी तरह बदल देगी।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे मदद, BJP नेता का ऐलान

मंत्री ने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम के तहत मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हमने इसे कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। वे मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना के तहत अब कुल वार्षिक व्यय अनुमानित रूप से 1.51 लाख करोड़ रुपये है। कांग्रेस में बैठे लोग न तो खेत समझते हैं न गांव। उन्होंने न खेत देखे हैं न गांव न मिट्टी। उन्हें यह भी नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर।' उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत ग्राम पंचायतें विकास योजनाएं तैयार करेंगी और ग्रामीण कामों का निर्णय लेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने दिए कौन से तर्क

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया है कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और गांवों का समग्र विकास होगा। फंड सीधे गांवों तक पहुंचने से सड़कें, नालियां, स्कूल, पंचायत भवन - सब कुछ बन सकता है। जरूरत पड़ी तो खेतों की सड़कें भी बन सकती हैं।' मंत्री ने आश्वासन दिया कि फंड भ्रष्टाचार में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मजदूरी में देरी हुई तो मजदूरों को ब्याज दिया जाएगा और प्रशासनिक खर्च 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है। चौहान ने कहा कि योजना में बुवाई और कटाई के मौसम में जब खेतों में मजदूरी की जरूरत होती है, तब काम निलंबित करने की अनुमति है। कानून के कांग्रेस के विरोध को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि पार्टी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था, जो कभी हुआ ही नहीं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Shivraj Singh Chouhan BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।