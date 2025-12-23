कांग्रेस नेताओं को नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर, जी राम जी पर शिवराज सिंह चौहान

संक्षेप: शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी पर कहा, ‘हमने इसे कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। वे मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना के तहत अब कुल वार्षिक व्यय अनुमानित रूप से 1.51 लाख करोड़ रुपये है।’

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी राम जी एक्ट को ग्रामीण भारत को बदल देने वाला बताया है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के समय लाई गई योजना से कहीं बेहतर है। नागौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि इस योजना में गांवों के समग्र विकास और मजदूरों के लिए बढ़े हुए रोजगार अवसरों के प्रावधान हैं। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस चिंतित है और योजना की आलोचना कर रही है। वह दावा कर रही है कि इससे नौकरियां छिन जाएंगी। यह कहीं बेहतर योजना है जो गांवों को पूरी तरह बदल देगी।'

मंत्री ने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम के तहत मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हमने इसे कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। वे मजदूरों को डराने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना के तहत अब कुल वार्षिक व्यय अनुमानित रूप से 1.51 लाख करोड़ रुपये है। कांग्रेस में बैठे लोग न तो खेत समझते हैं न गांव। उन्होंने न खेत देखे हैं न गांव न मिट्टी। उन्हें यह भी नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगते हैं या ऊपर।' उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत ग्राम पंचायतें विकास योजनाएं तैयार करेंगी और ग्रामीण कामों का निर्णय लेंगे।