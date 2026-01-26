77 साल में पहली बार... गणतंत्र दिवस पर किसानों की मौजूदगी पर क्या बोले शिवराज; एक आग्रह भी किया
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में इससे पहले कभी किसानों को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने समारोह में देश भर से किसानों को आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद जताया। चौहान ने लोगों को शुभकामनाएं दीं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
सोमवार को कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में देश भर से आए किसानों की मौजूदगी पर कहा कि किसानों को इस तरह से पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने समारोह के थीम की भी सराहना की, जो वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने पर आधारित था। पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा कि देश भर से किसान कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आए हैं। किसान हमारे मेहमान हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि किसानों को इस तरह से पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने कर्तव्य पथ पर आज के समारोह में प्रदर्शित देशभक्ति की भावना की भी सराहना की। चौहान ने कहा कि आज जिस तरह से वंदे मातरम प्रस्तुत किया गया, ऐसा लगा मानो पूरा देश एक हो गया हो। वंदे मातरम के प्रस्तुतीकरण ने एक बार फिर हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दीं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिन्होंने 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' के सिद्धांत को अपनाया है। एक शानदार, गौरवशाली, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सभी एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें।
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की वार्षिक परेड भारत के सबसे बड़े देशभक्तिपूर्ण आयोजनों में से एक है। यह सांस्कृतिक भव्यता और सैन्य दक्षता का अद्भुत संगम है। भारत का गणतंत्र दिवस 1950 में संविधान को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है, जो देश के गणतंत्र बनने का प्रतीक है। हर साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली यह परेड रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है और 1950 में पहले आयोजन से ही यह एक परंपरा रही है। इस वर्ष की परेड में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें ऐतिहासिक स्मृति को कलात्मक और सैन्य गौरव की अभिव्यक्ति के साथ जोड़ा गया।