शिवकुमार ने गाया था RSS का गीत, अब ABVP के कार्यक्रम में पहुंचे कर्नाटक के गृहमंत्री

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री जी परमेश्वर के ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में जाने से बवाल हो गया है। खास बात है कि हाल ही में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गीत गाने के चलते विवादों में आ गए थे। फिलहाल, ताजा मामले पर कांग्रेस नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तुमकुरु जिले के तिपतुर में ABVP की तरफ से आयोजित रानी अबक्क रथ यात्रा में जी परमेश्वर पहुंचे थे। स्टूडेंट विंगने रानी की 500वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया था।

कुछ दिन पहले ही डीके शिवकुमार ने गाया था संघ का गीत शिवकुमार ने बीते महीने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले... की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं।'

हालांकि, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। शिवकुमार ने दावा किया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उनकी कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग इस घटना का 'दुरुपयोग' करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा कि उनका रिश्ता भगवान और भक्त जैसा है।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख शिवकुमार ने यह भी कहा कि अगर आरएसएस के प्रार्थना गायन से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्हें खेद है। उन्होंने कहा कि वह एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे।