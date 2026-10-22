दशहरा जुलूस में बिदके हाथी, सोमन्ना के पीछे दौड़ा बहादुर; देवी की अंबारी तोड़ डाली

कर्नाटक के शिवमोग्गा में दशहरा जुलूस के दौरान करीब 800 मीटर आगे बढ़ने के बाद हाथी सोमन्ना अचानक पीछे की ओर भागने लगा। हाथी की पीठ पर देवी की प्रतिमा वाली अंबारी रखी थी, जो एक कार से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

कर्नाटक के शिवमोग्गा में बुधवार को दशहरा जुलूस के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अंबारी लेकर चल रहा हाथी सोमन्ना अचानक बिदक गया। हाथी रास्ते में पीछे की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान उसने एक कार को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया, एक मकान को नुकसान पहुंचाया और सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार से भी टकरा गया। घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों और पशु चिकित्सक की मदद से हाथी को काबू में किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, घटना में कोई अप्रिय हादसा नहीं हुआ।

सागर की जगह सोमन्ना को सौंपी गई थी अंबारी की जिम्मेदारी शिवप्पा नायक पैलेस के सामने नंदी ध्वज की पूजा के बाद बुधवार दोपहर दशहरा जुलूस शुरू हुआ। इस बार देवी की प्रतिमा वाली अंबारी हाथी सोमन्ना की पीठ पर रखी गई थी। आमतौर पर सागर नाम का हाथी अंबारी लेकर चलता है, लेकिन उसके पैर में चोट लगने के कारण साकरबैलू हाथी शिविर के कर्मचारियों ने मंगलवार रात सोमन्ना को यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। जुलूस निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले सागर, उसके बाद सोमन्ना और सबसे पीछे बहादुर हाथी चल रहा था।

800 मीटर आगे बढ़ते ही बिदका हाथी, पीछे की ओर दौड़ा जुलूस जब एसपीएम रोड पर करीब 800 मीटर आगे पहुंचा, तो सोमन्ना को आगे बढ़ने की स्थिति में रखा गया। इसी दौरान हाथी अचानक घबरा गया और पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर दौड़ने लगा, जहां से वह आया था। वह शिवप्पा नायक किले की ओर बढ़ने लगा। सोमन्ना को पीछे की ओर भागते देख बहादुर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि, सागर जुलूस में आगे बढ़ता रहा। इसके बाद सोमन्ना वासवी स्कूल के सामने खुले स्थान में पहुंचा। वहां भी असहज महसूस करने पर वह एक संकरे रास्ते से निकलकर पीछे की सड़क पर पहुंच गया। इस दौरान उसका महावत लगातार उसके साथ रहा।

कार उठाकर फेंकी, मकान को भी पहुंचाया नुकसान पीछे की सड़क पर पहुंचने के बाद जब हाथी को आगे जाने का स्पष्ट रास्ता नहीं मिला, तो उसने सड़क किनारे खड़ी एक कार को उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। इसके बाद वह पोस्ट ऑफिस रोड की तरफ बढ़ा और सड़क किनारे खाली पड़े एक भूखंड में चला गया।

वहां से आगे बढ़ते हुए हाथी एक मकान के पास पहुंचा और उसे नुकसान पहुंचाया। पोस्ट ऑफिस इलाके की ओर लौटते समय वह सड़क किनारे खड़ी एक अन्य कार से भी टकरा गया। इस दौरान उसकी पीठ पर रखी अंबारी दाईं ओर झुक गई।

हाथी के कुछ देर रुकने पर पशु चिकित्सक ने उसे शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दिया। इसके बाद उसकी गतिविधियां रुक गईं। बहादुर भी वहां पहुंचा और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए धक्का दिया।

बाद में सोमन्ना और बहादुर को कोटे अंजनेय मंदिर के पास खुले मैदान में ले जाया गया, जहां दोनों हाथियों ने कुछ देर आराम किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथियों के पैरों में बेड़ियां लगाईं और फिर उन्हें जिला प्रशिक्षण केंद्र के अस्थायी बाड़े में पहुंचाया। सागर भी कुछ देर बाद वहां पहुंच गया।

अंबारी पूरी तरह क्षतिग्रस्त, देवी की प्रतिमा मंदिर में रखी गई कार से टकराने के बाद अंबारी का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अंबारी में रखी देवी की प्रतिमा को अंजनेय मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा गया। घटना के दौरान देवी को पहनाए गए कुछ आभूषण सड़क पर बिखरे मिले।

हाथियों को जिला प्रशिक्षण केंद्र पहुंचाने के बाद देवी चामुंडेश्वरी की प्रतिमा को कार से अल्लमप्रभु मैदान ले जाया गया, जहां बन्नी मुडियुवा की रस्म होनी थी। धार्मिक कार्यक्रम के बाद तहसीलदार राजीव ने अंबुच्छेदन की रस्म निभाई।

अधिकारियों के मुताबिक, उत्सव में इस्तेमाल होने वाली दूसरी प्रतिमा उपलब्ध थी। इसी प्रतिमा के साथ बन्नी की रस्म पूरी की गई। नगर निगम आयुक्त मयन्ना गौड़ा ने बताया कि उत्सव की प्रतिमा और आभूषणों को सुरक्षित रूप से कोषागार पहुंचा दिया गया है। उनके मुताबिक, नुकसान केवल अंबारी के ढांचे को हुआ है।

घटना की खबर फैलते ही जुटी भीड़, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत हाथी के बेकाबू होकर दौड़ने की खबर फैलते ही लोग कोटे रोड के पास जुटने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथियों को शांत करने के बाद जिला प्रशिक्षण केंद्र पहुंचाया। वहां उन्हें पानी और गन्ना दिया गया, ताकि वे सामान्य हो सकें।

डीसी ने कहा- हाथियों को सुरक्षित काबू में किया गया शिवमोग्गा के उपायुक्त प्रभुलिंग कवलिकट्टी ने बताया कि कोटे अंजनेय स्वामी मंदिर के सामने पूजा की गई थी। इसके बाद बन्नी मंटप में बन्नी मुडियुवा की रस्म पूरी की गई। उन्होंने कहा, “शुरुआत में कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन जुलूस के दौरान दो हाथी घबरा गए और पीछे की ओर लौटने लगे। उन्हें सुरक्षित रूप से वहां से हटा लिया गया है। वन विभाग ने हाथियों को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो।”