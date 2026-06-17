महीनों की तैयारी, बैकडोर से संपर्क और सही समय का इंतजार; कैसे उद्धव के सांसदों ने किया ‘खेला’? इनसाइड स्टोरी

Sanjay Raut: महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट की कगार पर है। ऑपरेशन टाइगर के तहत करीब 6 सांसदों के बागी होने के संकेत हैं। संजय राउत गालीबाजी पर उतर आए हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट शांति बनाए हुए है।

Shiv Sena Uddhav Thackeray led faction splits: महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। 2022 में एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी और 'तीर कमान' वाला सिंबल गंवाने वाले उद्धव ठाकरे अब अपने बाकी बचे 9 सांसदों में से 6 गंवाने की कगार पर खड़े हुए हैं। 'ऑपरेशन टाइगर' के नाम से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने इस पूरे घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे गुट की नींद हराम की हुई है। बुधवार यानी आज संजय राउत भी बागी सांसदों के ऊपर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने शालीनता की सीमा लांघते हुए कैमरे के सामने ही इन सांसदों को गद्दार कहकर गालियां देना शुरू कर दिया। हालांकि, राउत ने साफ किया कि अभी तक किसी भी सांसद ने उनसे संपर्क नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी शिवसेना उद्धव गुट के नेता जिस अंदाज में भड़कते हुए नजर आए उससे साफ है कि चीजें सही नहीं है।

'ऑपरेशन टाइगर' क्या है और इसका महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति पर क्या असर होगा आइए समझते हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार लोगों की मानें तो कथित तौर पर शिंदे गुट द्वारा शुरू किया गया 'ऑपरेशन टाइगर' हाल की बात नहीं है। इसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से जारी है। एक तरफ उद्धव गुट अपनी पार्टी की मजबूती और वफादारी के प्रति निश्चिंत बना रहा, दूसरी तरफ पार्टी से असंतुष्ट नेता खुले तौर पर शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते रहे। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस टूट की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी, दोनों ही पक्ष केवल एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। बगावत की इन तमाम खबरों के बीच भी उद्धव गुट के नेता किसी भी टूट से इनकार करते रहे।

मई के खत्म होते-होते पंजाब में आप के सांसदों की टूट और बंगाल में टीएमसी की टूट के बीच शिवसेना की तरफ से भी लगातार संकेत दिए जाने लगे कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है।

महाराष्ट्र और दिल्ली में एकनाथ शिंदे का बढ़ेगा कद महाराष्ट्र की राजनीति में 19 जून की तारीख पिछले 60 सालों से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी दिन बाल ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी। राज्य भर में पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन स्थापना दिवस मनाते हैं। अब जबकि सांसद अलग होने की कगार पर है, तो शिंदे गुट इस पूरी प्रक्रिया को 19 जून को खत्म करने की तरफ देखेगा। इससे बाल ठाकरे की विरासत पर एकनाथ शिंदे का अधिकार और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी उनकी उपस्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में भी एकनाथ शिंदे की स्थिति मजबूत होगी।

केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में अभी अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहे शिंदे के लिए यह 'ऑपरेशन टाइगर' एक संजीवनी साबित होगा। एक तरफ राज्य के महायुति में उनकी स्थिति बेहतर होगी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी केवल राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाली उनकी पार्टी कैबिनेट पद पर दावा मजबूत करेगी।

उद्धव ठाकरे की राजनीति को दोहरा झटका 2022 में एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी और सिंबल गंवाने वाले उद्धव ठाकरे के लिए 9 में से 6 सांसदों का टूटना दोहरे झटके के समान है। एकनाथ शिंदे के हाथों पार्टी् गंवाने वाले उद्धव ठाकरे ने जनता की सहानुभूति को अपनी तरफ बनाए रखा। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें इसी सहानुभूति के बदले में काफी वोट भी मिले थे। लेकिन अब एक टूट के बाद दूसरी टूट उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई प्रतीत होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के महाविकास अघाड़ी गठबंधन और केंद्र के इंडिया गठबंधन में भी उनकी स्थिति इससे काफी प्रभावित होगी।इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि किसी दूसरे गुट को मान्यता न दी जाए।

केंद्र सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट के टूटने का फायदा केंद्र की सत्ता धारी पार्टी को मिलना तय है। ऑपरेशन टाइगर के तहत 6 सांसदों का एनडीए की तरफ आना मोदी सरकार को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। वहीं, हाल ही में केंद्र सरकार को संसद में पटखनी देने वाले विपक्ष के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार परिसीमन विधेयक के फेल होने के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पिछले कुछ समय में विपक्षी पार्टियों में उथल-पुथल देखा जा रहा है। विपक्षियों के बागी सांसदों के आने से सत्ता पक्ष मजबूत होता है, तो जल्दी ही परिसीमन विधेयक एक बार फिर संसद में आ सकता है।