बांग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे शाहरुख खान, अब शिवसेना ने दो चेतावनी
इससे पहले धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर हमला बोला था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीएल की अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेश के प्लेयर को खरीद कर शाहरुख बुरी तरह फंस गए हैं। कई धर्मगुरुओं और भाजपा जनता पार्टी की आलोचना के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) से भी शाहरुख खान को चेतावनी दी है। शिवसेना ने कहा है कि शाहरुख को किसी भी कीमत पर इस खिलाड़ी को भारत में खेलवाने का मौका नहीं देंगे।
महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने गुरुवार को बंगलादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने को लेकर शाहरुख खान को चेतावनी दी। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, “एक हिन्दू और शिवसैनिक होने के नाते हम सब इसका विरोध करेंगें। अगर वो उसे टीम से निकाल दें, तो हम सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वो उसको खिलाएंगे, उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वहां हमारे देश के खिलाफ षडयंत्र करेंगे तो ये हम वहां होने नहीं देंगे।”
इससे पहले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने भी बंगलादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का हवाला देते हुए रहमान को टीम में शामिल करने के लिए शाहरुख खान की आलोचना की है। उन्होंने केकेआर से रहमान को टीम से हटाने और उसे दी गई 9.2 करोड़ रुपये की अनुबंध राशि का इस्तेमाल हिंसा से प्रभावित हिंदू परिवारों की मदद के लिए करने की बात कही। वहीं धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। भाजपा नेता संगीत सोम ने भी शाहरुख को गद्दार कहा है।