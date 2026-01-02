Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShiv Sena ubt warns Shah Rukh Khan over Bangladeshi player mustafizur rahman in kkr in ipl 2026
बांग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे शाहरुख खान, अब शिवसेना ने दो चेतावनी

बांग्लादेशी को टीम में लेकर बुरे फंसे शाहरुख खान, अब शिवसेना ने दो चेतावनी

संक्षेप:

इससे पहले धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर हमला बोला था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत को ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

Jan 02, 2026 09:15 am ISTJagriti Kumari वार्ता, मुंबई
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईपीएल की अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेश के प्लेयर को खरीद कर शाहरुख बुरी तरह फंस गए हैं। कई धर्मगुरुओं और भाजपा जनता पार्टी की आलोचना के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) से भी शाहरुख खान को चेतावनी दी है। शिवसेना ने कहा है कि शाहरुख को किसी भी कीमत पर इस खिलाड़ी को भारत में खेलवाने का मौका नहीं देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने गुरुवार को बंगलादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने को लेकर शाहरुख खान को चेतावनी दी। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, “एक हिन्दू और शिवसैनिक होने के नाते हम सब इसका विरोध करेंगें। अगर वो उसे टीम से निकाल दें, तो हम सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वो उसको खिलाएंगे, उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से वहां हमारे देश के खिलाफ षडयंत्र करेंगे तो ये हम वहां होने नहीं देंगे।”

ये भी पढ़ें:'शाहरुख खान मुस्लिम हैं, इसलिए...', एक्टर को गद्दार कहे जाने पर मौलाना रशीदी
ये भी पढ़ें:शाहरुख खान कोई हीरो नहीं, उनका रुख देशद्रोही; क्यों भड़के जगद्गुरू रामभद्राचार्य

इससे पहले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने भी बंगलादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का हवाला देते हुए रहमान को टीम में शामिल करने के लिए शाहरुख खान की आलोचना की है। उन्होंने केकेआर से रहमान को टीम से हटाने और उसे दी गई 9.2 करोड़ रुपये की अनुबंध राशि का इस्तेमाल हिंसा से प्रभावित हिंदू परिवारों की मदद के लिए करने की बात कही। वहीं धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार तक कह डाला। भाजपा नेता संगीत सोम ने भी शाहरुख को गद्दार कहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Shah Rukh Khan Shivsena
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।