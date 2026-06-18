लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रहीं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सबसे पहले गुनहगार: संजय राउत
शिवसेना नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। शिवसेना-यूबीटी के बागी सांसदों के मामले को लेकर संजय राउत ने कहाकि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही यह भी कहाकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों, गुनहगार हैं।
शिवसेना नेता संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। शिवसेना-यूबीटी के बागी सांसदों के मामले को लेकर संजय राउत ने कहाकि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। साथ ही यह भी कहाकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों, गुनहगार हैं। संजय राउत ने बागी सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहाकि इन सांसदों का घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद गायब बताए जा रहे हैं। पार्टी ने अपने सभी नौ सांसदों को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। यह बैठक पार्टी के दिल्ली स्थित पार्लियामेंट ऑफिस में होनी थी। लेकिन मात्र तीन सांसद ही पहुंचे। वहीं, सूत्रों ने दावा किया है कि बागी सांसदों ने शिंदे गुट की सेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। हालांकि अभी इस पूरी प्रक्रिया में काफी पेच हैं।
सुप्रीम कोर्ट-चुनाव आयोग पर निशाना
संजय राउत ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर कहाकि देखेंगे। उन्होंने कहाकि जो हो रहा है, उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके लिए देश का चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है। संजय राउत ने इसके बाद बागी सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहाकि उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे। संजय राउत ने कहाकि इस बार बागी नेताओं के लिए राह आसान नहीं है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राउत ने चेतावनी देते हुए कहाकि गद्दार न तो अपने घर जा पाएंगे और न ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों में। उन्हें उचित सबक सिखाया जाएगा। घर पहुंचने के लिए उन्हें सेना की मदद लेनी पड़ेगी।
यह सांसद हुए बैठक में शामिल
गौरतलब है कि शिवसेना (उबाठा) के सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे बैठक में शामिल हुए। पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सदस्य संजय राउत भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में शामिल नहीं होने वाले सांसद नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे हैं। बैठक के बाद शिवसेना-यूबीटी नेता सावंत ने संवाददाताओं से कहा कि इन छह सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। सावंत ने कहाकि उनसे पूछा जाएगा कि व्हिप जारी किए जाने के बावजूद वे बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। यदि वे जवाब नहीं देते हैं तो हम उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखेंगे।
ओम बिरला से मुलाकात की खबरें
राउत ने कहाकि सांसदों के बैठक में शामिल नहीं होने को पार्टी के व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा और उन्हें सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि सभी छह बागी सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। उन्होंने कहाकि हालांकि, यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय को सत्यापन के लिए कुछ सांसदों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत है और यह प्रक्रिया आगामी दिनों में पूरी होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जा रहा है।
व्हिप पर क्या बोले शिंदे गुट
हालांकि, शिंदे गुट के सूत्रों ने शिवसेना-यूबीटी द्वारा जारी व्हिप की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहाकि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल रोधी कानून) के तहत व्हिप केवल सदन की कार्यवाही के लिए जारी किया जा सकता है, पार्टी की आंतरिक बैठकों के लिए नहीं। शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने कहाकि अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि कोई राजनीतिक दल संगठनात्मक अनुशासन के तहत (बैठकों में शामिल होने समेत) आंतरिक निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन ऐसे व्हिप का पालन नहीं करने पर दसवीं अनुसूची के तहत तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती, जब तक कि मामला सदन में मतदान से जुड़ा न हो।
शिंदे थे 2022 की शिवसेना विभाजन के सूत्रधार
गौरतलब है कि अविभाजित शिवसेना में 2022 में हुए विभाजन के मुख्य सूत्रधार शिंदे ही थे। उस विभाजन के कारण महाविकास अघाडी सरकार गिर गई थी। वहीं, सावंत, देसाई और राउत ने बुधवार को बिरला से मुलाकात कर उनसे किसी भी गैरकानूनी दल-बदल को रोकने का आग्रह किया था। देसाई ने कहा था कि कानून के तहत दो-तिहाई सांसदों का समर्थन होने पर भी कोई समूह सीधे किसी अन्य दल में विलय नहीं कर सकता। किसी समूह के पास जरूरी दो-तिहाई बहुमत होने पर केवल मूल राजनीतिक दल का विलय हो सकता है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।