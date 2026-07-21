लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई उद्धव सेना, CJI सूर्यकांत बोले- हम देखेंगे
6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी देने वाले लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना (UBT) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
शिवसेना (UBT) ने अपने छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मंजूरी दिए जाने को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उद्धव सेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
CJI ने दिया आश्वासन
कामत ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'हम देखेंगे।' कामत ने पीठ को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने 18 जुलाई को शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी। उन्होंने कहा, 'अध्यक्ष ने छह सांसदों के विलय को मान्यता दे दी है।' कामत ने दलील दी कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नई प्रवृत्ति बन गई है, जिसमें सांसद उन दलों में शामिल हो रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले 18 जुलाई को शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी। मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी उद्धव सेना ने स्पीकर के फैसले का विरोध किया था और वॉकआउट कर दिया था। स्पीकर ने टीएमसी के बागी सांसदों को भी एक छोटी पार्टी में शामिल होने की मंजूरी दे दी थी।
शिवसेना यूबीटी का कहना है कि स्पीकर का फैसला गैर-कानूनी है। उद्धव की शिवसेना (UBT) के नेता अंबादास दानवे ने कहा था कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार एक पार्टी का दुसरी में विलय हो सकता है लेकिन कोभी विधायकों या सांसदों का समूह अपने स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बागी सांसद एक अलग गुट बना सकते थे। इसलिए यह मंजूरी गैरकानूनी है। शिवसेना यूबीटी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी।
बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के भी 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए थे। स्पीकर ने मॉनसून सेशन से पहले उनको भी मंजूरी दे दी है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी बड़े संकट का सामना कर रही है। मॉनसून सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक का टीएमसी ने भी बहिष्कार किया था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें