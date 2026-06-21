पिता बागी, लेकिन मैं वफादार; उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचीं संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल
महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। इसकी वजह है उद्धव ठाकरे के बागी गुट के छह सांसद। यह सभी एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी में हैं। इस बीच रविवार को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला।
महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। इसकी वजह है उद्धव ठाकरे के बागी गुट के छह सांसद। यह सभी एकनाथ शिंदे गुट में जाने की तैयारी में हैं। इस बीच रविवार को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। शिवसेना-यूबीटी के बागी सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचीं। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में राजुल ने कहाकि वह उद्धव ठाकरे के साथ हैं।
हमारे घर में व्यक्तिगत फैसला लेने का सिस्टम
संजय दीना पाटिल की बेटी, राजुल रविवार को मातोश्री पहुंचीं। राजुल पाटिल के पिता शिंदे समूह के साथ जाने वाले हैं, लेकिन राजुल ने स्पष्ट किया है कि वह ठाकरे गुट के साथ हैं। उन्होंने कहाकि मैं उद्धव साहेब और आदित्य साहेब से मिलने आई थी। मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। मैं पार्टी में ही हूं और उनके साथ हूं। राजुल ने आगेक कहाकि मैं अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करूंगी। आज मैं उनके स्वागत के लिए मतदाताओं के बीच जाऊंगा। मैंने अपना कहना रख दिया, उद्धव ठाकरे खुश हैं। राजुल ने मीडिया से बात करते हुए कहाकि हमारे घर में व्यक्तिगत फैसले लेने का सिस्टम है। मेरे पिता उनका फैसला लेंगे, मैं अपना निर्णय आपको बता रहीं हूं।
राजुल का मातोश्री जाना क्यों अहम
अब यह भी देखने वाली बात है कि क्या राजुल पाटिल के जरिए उद्धव ठाकरे और संजय दीना पाटिल का संपर्क होगा या नहीं। जल्द ही उद्धव ठाकरे छह टूटे हुए सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि में राजुल पाटिल का मातोश्री जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले संजय राउत ने भी राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिलीहै। इस बीच सूत्रों का दावा है कि एक अन्य बागी सांसद ओमराजे निंबालकर सोमवार को मातोश्री जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह उद्धव ठाकरे से अपनी बात रख सकते हैं।
किससे माफी मांग रहे उद्धव ठाकरे
गौरतलब है कि व्हिप की अनदेखी करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह गुरुवार को नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की एक अहम बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों में नागेश आष्टिकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उन सांसदों को चुनने के लिए मतदाताओं से माफ़ी मांगी, जो अब पाला बदलने को तैयार दिख रहे हैं। ठाकरे ने कहाकि शिवसेना का जन्म किसी और पार्टी में विलय करने के लिए नहीं हुआ था। इसे मराठी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बनाया गया था।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।