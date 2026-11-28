डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा के बीच उद्धव गुट ने जारी की व्हिप, सांसदों को क्या निर्देश
डिलिमिटेशन बिल को लेकर विभिन्न दलों के बीच गतिविधियां तेज हो गई हैं। शिवसेना-यूबीटी ने अपनी पार्टी के सांसदों के लिए तीन लाइन की व्हिप जारी की है। इसमें खास निर्देश दिया गया है…
डिमिलिटेशन बिल पर चल रही बहस के बीच शिवसेना-यूबीटी ने तीन लाइन की व्हिप जारी की है। यह व्हिप पार्टी के सभी सांसदों के लिए जारी की गई है। इसमें पार्टी के सभी सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वह कल यानी रविवार सुबह होने वाली संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लें। यह बैठक शाम चार बजे, पार्टी ऑफिस में होने वाली वाली है। इस बैठक में 132वें संविधान संशोधन विधेयक और डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा होगी।
बहुत कुछ दांव पर लगा है
व्हिप में शिवसेना-यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि इस बिल में काफी कुछ दांव पर लगा है। निर्देश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उनकी अहमियत और तात्कालिकता को देखते हुए, सभी लोक सभा सांसदों का मौजूद रहना अनिवार्य है।
सख्त चेतावनी जारी
साथ ही सभी सांसदों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सांसद तीन-लाइन की व्हिप का पालन नहीं करता है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसा करने वाले सांसदों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही भी शामिल हो सकती है।
बता दें कि इससे पहले, महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने शनिवार को कहा था कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को परिसीमन विधेयक का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के रुख को भ्रमित करने वाला बताया और दावा किया कि इस विधेयक से सभी को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन के एक नए विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें सभी राज्यों में लोकसभा सीट की संख्या में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि करने और सदन की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने वाला है।
बता दें कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को परिसीमन विधेयक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को समर्थन देने से पीछे हटने के लिए मनाने की जिम्मेदारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को सौंपी है। सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।
शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता के अनुसार, ‘शरद पवार को अपने कदम वापस खींचने और परिसीमन विधेयक के साथ-साथ भाजपा नीत राजग का समर्थन करने से रोकने के लिए मनाने के प्रयास अंतिम समय तक जारी रहेंगे। श्री पवार ने अभी तक अपना समर्थन नहीं दिया है और उन्हें ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ बने रहने के लिए मनाने के लिए सोमवार सुबह तक का समय है। हमें उम्मीद रखनी होगी कि उद्धव ठाकरे और ममता शरद पवार को ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ टिके रहने और परिसीमन विधेयक का विरोध करने के लिए मनाने में सफल होंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।