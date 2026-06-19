एकनाथ शिंदे की शिवसेना नहीं, भाजपा पहली पसंद; उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने रख दी नई डिमांड

यह खबर ऐसे समय में आई है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाला गुट, दोनों ही शुक्रवार को शिवसेना का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इधर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है।

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 9 में 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। बीते गुरुवार को पार्टी के इन सांसदों ने पार्टी द्वारा जारी व्हिप को भी नजरअंदाज कर दिया और शीर्ष नेतृत्व द्वारा बुलाए गए बैठक में नहीं पहुंचे। इससे यह चर्चाएं तेज हो गई थीं कि ये खेमा शिवसेना के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि अब इसे लेकर एक अलग खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट के सांसदों की पसंद शिवसेना नहीं, बल्कि भाजपा है।

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार दोपहर को यह खबर सामने आई थी कि शिवसेना यूबीटी के छह बागी सांसद पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल नहीं होंगे। अब मामले से परिचित सूत्रों ने बताया है कि उद्धव के बागी सांसद, शिंदे की शिवसेना के बजाय भाजपा को पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, ये सांसद शिवसेना में शामिल होने पर भी भाजपा से अगले चुनाव में टिकट का आश्वासन मांग रहे हैं। इससे महाराष्ट्र की सियासत में पहले ही जारी अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं।

6 सांसद होंगे बागी? उद्धव ठाकरे से बगावत करने वालों में पार्टी के 9 में 6 सांसदों के नाम की चर्चा है। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-आष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर के नाम शामिल हैं। इन सांसदों ने गुरुवार को आयोजित पार्टी की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद यह तय माना हो गया है कि यह खेमा पार्टी नेतृत्व से नाराज है।

संजय राउत का अलग ही दावा इस बीच शिवसेना(यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के बागी सांसदों के बीच मंत्री पद को लेकर अनबन थी और जिन्हें सरकार में मौका नहीं मिलेगा, उन्हें अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी है। राउत ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया, ''बागी गुट में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि केंद्र में मंत्री कौन बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया, ''छह बागी सांसदों में से केवल एक ही मंत्री बन सकता है, इसलिए यह समझौता हुआ है कि बाकी लोगों को अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।'' इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि बागी सांसदों को 10 करोड़ का ऑफर मिला है। उन्होंने बागियों के लिए काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया है।

यूबीटी ने दिखाए तेवर इन सब के बीच शिवसेना की दोनों धडें आज अविभाजित शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस मना रही है। यूबीटी ने पार्टी में चल रही उथल-पुथल बीच अपने तेवर दिखाए हैं। पार्टी ने मुंबई भर में पार्टी ने एक बड़ा पोस्टर अभियान शुरू किया है और इसे ‘ऑपरेशन टाइगर’ के जवाब के रूप में पेश किया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों, रास्तों और स्थानीय पार्टी कार्यालयों पर प्रमुखता से लगाए गए इन पोस्टरों पर एक नारा लिखा गया है, “गद्दार बदले, चेहरे बदले... पर विचार नहीं!”