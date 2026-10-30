'शवों को जानवर खा सकते' किसानों पर विवादित बयान देने वाले शिवसेना विधायक की मुश्किलें बढ़ीं

किसानों की आत्महत्या को लेकर विवादित बयान देने वाले शिवसेना विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है।

किसानों की आत्महत्या पर विवादित बयान देने वाले शिवसेना विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भले ही उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए माफी मांग ली है, लेकिन इस बयान को लेकर राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बुलढाणा में किसानों की आत्महत्या को लेकर विवादित बात करने वाले शिंदे सेना के विधायक संजय गायकवाड़ को सस्पेंड किया जा सकता है।

मंगलवार को संजय गायकवाड़ द्वारा दिए गए बयान के बाद राजनीतिक विरोध शुरू हो गया था। खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गायकवाड़ के बयान पर गहरा गुस्सा जताया है। पार्टी नेतृत्व का मानना ​​है कि ऐसे बयानों से पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचता है, खासकर तब जब शिवसेना कृषि समुदाय की मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

एकनाथ शिंदे के विधायक ने मांगी माफी इस विवाद के मामले में एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक संजय गायकवाड़ ने इस पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया और उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने नहीं था।

क्या कहा था संजय गायकवाड़ ने महाराष्ट्र में सूखे की मार की वजह से हर साल बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं। मंगलवार को बुलढाणा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान, गायकवाड़ ने कहा था कि आत्महत्या करने वाले किसानों के अंतिम संस्कार में लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी के विधायक ने कहा था कि अगर इन अंतिम संस्कार में कोई शामिल न हो और मृतक के शरीर को जानवर खा जाए, तो इससे आत्महत्या के बारे में सोचने वाले अन्य लोगों को इसके नतीजों का एहसास हो सकता है और वे ऐसा चरम कदम उठाने से रुक सकते हैं।

शिवसेना विधायक का विवादों से पुराना है नाता बुलढाणा से शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का यह कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी वह कई बार विवादों में रह चुके हैं। 2024 में उन्होंने राहुल गांधी की जीभ काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थीं।