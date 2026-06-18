कांग्रेस में विलय की पक रही खिचड़ी... उद्धव गुट छोड़ने वाले बागी 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये छह नेता शनिवार को फिर से एकनाथ शिंदे से मिलेंगे। उम्मीद है कि वे बिरला के साथ हुई बैठक के बारे में उन्हें जानकारी देंगे और स्पीकर को दी गई चिट्ठी भी साझा करेंगे और अपने फैसले के बारे में बताएंगे।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर 'जून 2022' जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। उनके 9 में से 6 सांसदों ने एक साथ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इन बागियों ने न केवल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर सनसनीखेज दावा किया है कि उद्धव गुट का जल्द ही कांग्रेस में विलय होने वाला है। शिवसेना (UBT) के छह बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से अपने समूह का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय करने की भी मांग की है।
इन छह बागी सांसदों में संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी-अजा) और ओमप्रकाश उर्फ ओम राजे निंबालकर (उस्मानाबाद) शामिल हैं। इस गुट के बगावत के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहने वाले तीन सांसद अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य) और राजाभाऊ वाजे (नासिक) ही बचे हैं।
विचारधारा से 'धोखा' और कांग्रेस का डर
सूत्रों के मुताबिक, इन 6 सांसदो ने स्पीकर बिरला को बताया कि शिवसेना (UBT) अपनी मूल विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे से कांग्रेस के साथ विलय की खिचड़ी पका रहे हैं, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।
प्राइवेट जेट, नोएडा का होटल और मंदिर दर्शन
इस पूरी बगावत की पटकथा बेहद फिल्मी अंदाज में लिखी गई। ये बागी सांसद अलग-अलग प्राइवेट जेट्स के जरिए दिल्ली पहुँचे और उन्हें नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। इस दौरान एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर से मुलाकात के बाद ये सांसद तीर्थयात्रा पर निकल गए हैं। कोई तिरुपति गया है, तो कोई वाराणसी और कोई अयोध्या।
अब वे छह बागी सांसद कहाँ हैं?
स्पीकर ओम बिरला से मिलने के बाद,जहां नागेश अष्टिकर तिरुपति दर्शन के लिए चले गए हैं। वहीं भाऊसाहेब वाघचौरे वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चले गए हैं। इनके अलावा संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या में राम लला के दर्शन करने जा चुके हैं। बाकी बचे दो सांसद संजय दीना पाटिल और ओमराजे निंबालकर क्रमश: मुंबई और पुणे चले गए हैं।
उद्धव खेमे में खलबली: केवल 3 सांसद ही पहुंचे
इस झटके से उद्धव ठाकरे खेमा पूरी तरह हिल गया है। पार्टी ने आनन-फानन में व्हिप जारी कर बैठक बुलाई थी, लेकिन 9 में से केवल 3 सांसद ही उद्धव के पास पहुँचे, जिससे साफ हो गया था कि जमीन खिसक चुकी है । संजय राउत ने इस पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना गुस्सा जाहिर किया। इस बीच, पार्टी ने बागियों को 7 दिन का 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है।
अलग हुए गुट को मान्यता न दें
दूसरी तरफ, शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और संसदीय दल के नेता संजय राउत ने पार्टी के दो सांसदों अरविंद सावंत और अनिल देसाई के साथ बुधवार को बिरला से मुलाकात की थी। इस बैठक में राउत ने बिरला से इन बागियों की अनदेखी करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा सावंत ने बिरला को लिखे एक पत्र में अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे पार्टी की आधिकारिक स्थिति सुने बिना किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दें। बता दें कि इस बगावत का सीधा फायदा भाजपा और एनडीए को मिलता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इन 6 सांसदों के समर्थन से मोदी सरकार को महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण बिल पास कराने में बड़ी मदद मिलेगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इससे पहले 2022 में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बड़े विभाजन का सामना किया था।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।