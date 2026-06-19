आज शामिल नहीं होंगे उद्धव गुट के बागी 6 सांसद, खुद शिंदे गुट ने कर दिया खारिज
महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' से खलबली! उद्धव गुट की बैठक से गायब हुए 6 लोकसभा सांसदों को संजय राउत ने दिया कारण बताओ नोटिस। शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलों पर जानें पूरी सच्चाई।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भारी उथल-पुथल की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में यह खबर जोरों पर थी कि उद्धव ठाकरे गुट (शिवसेना UBT) के छह लोकसभा सांसद शुक्रवार को नेस्को में होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अब दोनों ही गुटों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
'ऑपरेशन टाइगर' की अटकलें और रघुवंशी का दावा
महाराष्ट्र में इस समय "ऑपरेशन टाइगर" की काफी चर्चा है। यह इस बात का संकेत है कि ठाकरे गुट के कई सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और सत्तारूढ़ दल में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2022 में भी एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ बगावत कर दी थी, जिससे शिवसेना दो फाड़ हो गई थी।
इन ताजा अटकलों को तब और हवा मिली जब शिवसेना एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने यह दावा किया कि शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है और वे उनके गुट में शामिल हो चुके हैं।
दिल्ली की संसदीय बैठक और सांसदों की गैरहाजिरी
इन अफवाहों को बल मिलने का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि नई दिल्ली में अनिल देसाई द्वारा बुलाई गई शिवसेना (UBT) की संसदीय बैठक से पार्टी के 6 लोकसभा सांसद नदारद रहे। इस बैठक में केवल तीन सांसद ही मौजूद थे।
सांसदों की उपस्थिति का विवरण:
|उपस्थित सांसद (बैठक में शामिल)
|अनुपस्थित सांसद (बैठक से नदारद)
|अरविंद सावंत
|नागेश आष्टीकर
|अनिल देसाई
|संजय देशमुख
|राजाभाऊ वाजे
|संजय जाधव
|संजय दीना पाटिल
|ओमप्रकाश राजेनिंबालकर
|भाऊसाहेब वाकचौरे
उद्धव गुट का कड़ा एक्शन: अयोग्यता की प्रक्रिया शुरू
सांसदों की इस अनुपस्थिति को ठाकरे गुट ने बेहद गंभीरता से लिया है। शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बैठक से नदारद रहने वाले सभी छह सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और निचले सदन (लोकसभा) से उन्हें अयोग्य ठहराने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संजय राउत ने स्पष्ट रूप से कहा कि "कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम उन्हें अयोग्य घोषित कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष नियमों, कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, तो इन लोगों को निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।"
दोनों गुटों द्वारा खबरों का स्पष्ट खंडन
एक तरफ जहां दल-बदल की खबरें मीडिया में छाई रहीं, वहीं दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने इसका खंडन किया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार को पार्टी में ऐसा कोई भी नया शामिल होने का कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। शिवसेना (UBT) नेतृत्व ने भी सांसदों के पाला बदलने के दावों को सिरे से नकार दिया है।
19 जून: स्थापना दिवस की अहमियत
यह पूरा सियासी ड्रामा 19 जून को होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस के ठीक आस-पास घटित हो रहा है। यह दिन दोनों ही गुटों (शिंदे और ठाकरे) के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दोनों ही धड़े खुद को असली शिवसेना मानते हुए अपना-अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें