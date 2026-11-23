उस दिन तो ‘राम नाम सत्य’ ही हो जाता, शिंदे का साथ छोड़ लौटने वाले विधायकों पर बड़ा दावा
शिरसाट ने रविवार को एक पॉडकास्ट के दौरान पाटिल का नाम लिए बगैर कहा था कि इस घटनाक्रम के दौरान एक विधायक असहज हो गए थे। उन्होंने उस वाहन से बाहर निकलने की कोशिश की थी।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिरसाट ने कहा था कि 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना (अविभाजित) में हुई बगावत से बीच रास्ते में पीछे हटने वाले विधायक को अन्य बागी सदस्यों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन हमने उन्हें जाने दिया। इतना ही नहीं, शिरसाट ने यह भी कहा कि उस दिन उन विधायकों का ‘राम नाम सत्य’ भी हो सकता था। अब संबंधित विधायक कैलाश पाटिल ने शिरसाट की धमकी भरी टिप्पणी की जांच की मांग की है।
वेब सिरीज जैसा नजारा
शिरसाट ने रविवार को एक पॉडकास्ट के दौरान पाटिल का नाम लिए बगैर कहा था कि इस घटनाक्रम के दौरान एक विधायक असहज हो गए थे। उन्होंने उस वाहन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, जिससे बागी विधायकों को महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत ले जाया जा रहा था। मंत्री ने कहा था कि वह घटना किसी वेब सीरीज की तरह थी। हमारे गुट के एक विधायक असहज महसूस कर रहे थे और वाहन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। आगे क्या हुआ, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन तो उनका ‘राम नाम सत्य’ ही हो जाता। हमने वाहन रोका और उन्हें जाने दिया।
शिंदे ने फोन करके हटवाया जाम
शिरसाट ने कहा था कि सूरत से पहले टोल प्लाजा पर लगे यातायात जाम को शिंदे ने वहां के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को फोन करके हटवाया था। उन्होंने दावा किया था कि एसपी ने शिंदे को बताया था कि उन्हें (तत्कालीन) मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) की ओर से निर्देश मिले थे, लेकिन शिंदे ने उनसे रास्ता खाली कराने को कहा, जिसके बाद रास्ता साफ कर दिया गया और बागी विधायक आगे बढ़ सके। पाटिल ने शिरसाट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बागी विधायकों पर दबाव था, लेकिन वह उद्धव गुट में लौटने के अपने फैसले पर अडिग थे।
केंद्र सरकार के दबाव का भी दावा
पाटिल ने कहा कि सब पर दबाव था और उन्होंने (शिरसाट ने) इस बारे में बात भी की थी। लेकिन मैं ऐसी धमकी से डरा नहीं। मुझे यह भी पता था कि सत्ता पाने के लिए वे (बागी विधायक) किस हद तक जा सकते हैं। इसके बावजूद मैंने फैसला लिया और तलासरी से वापस आ गया। पाटिल ने बताया कि वह एक दूसरे फोन नंबर के जरिये उद्धव के संपर्क में बने रहे। उन्होंने दावा किया कि हर किसी पर एक अलग तरह का दबाव था। कुछ लोगों पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का दबाव था, जिसकी वजह से सत्ता में यह बदलाव आया। पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिरसाट की टिप्पणियों की जांच करानी चाहिए।
उस्मानाबाद (धाराशिव) से विधायक रहे पाटिल ने 2024 में शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (शिवसेना-उबाठा) के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अपनी सीट बरकरार रखी। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में 2022 में हुई बगावत से महाराष्ट्र में उद्धव के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।