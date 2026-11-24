'BJP को दाएं-बाएं से पकड़ने, आगे-पीछे से संभालने वाला चाहिए', अकाली से गठबंधन पर अखिलेश यादव
बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन काफी पुराना रहा है। दोनों दलों ने कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उनके रिश्ते टूट गए थे। अकाली दल ने इन कानूनों के विरोध में NDA से नाता तोड़ लिया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में 10-12 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि अपने दम पर चुनाव लड़ सके। लखनऊ में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब भाजपा को पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए अकाली दल का साथ चाहिए तो उत्तर प्रदेश में उसे कितनी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दाएं से पकड़ने वाला, बाएं से सहारा देने वाला, पीछे से संभालने वाला और आगे से थामने वाला चाहिए। आखिर उसे कितने गठबंधनों की जरूरत है?
अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिर से हाथ मिला लिया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। इस गठबंधन का मकसद पंजाब में सत्तारूढ़ AAP और कांग्रेस का मुकाबला करना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। अकाली दल मंगलवार से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो रहा है। शाह ने इसे गुरु पर्व के मौके पर एक अच्छा अवसर बताते हुए कहा कि अकाली दल उनके सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है और उसकी एनडीए में वापसी हो रही है।
बीजेपी और अकाली दल का पुराना गठबंधन
बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन काफी पुराना रहा है। दोनों दलों ने कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उनके रिश्ते टूट गए थे। अकाली दल ने इन कानूनों को लाने के विरोध में NDA से नाता तोड़ लिया था। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद दोनों दलों ने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा। अब करीब 6 साल बाद दोनों पार्टियां फिर साथ आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अकाली दल की एनडीए में वापसी का स्वागत किया है। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल की साझेदारी को स्वाभाविक गठबंधन बताते हुए कहा कि दोनों दल पंजाब और वहां के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देंगे।
BJP-अकाली ने मिलकर कैसा किया प्रदर्शन
पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का चुनावी प्रदर्शन देखें तो 2007 और 2012 में गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने 48 और बीजेपी ने 19 सीटें जीती थीं। दोनों के खाते में कुल 67 सीटें आई थीं। वहीं, 2012 के चुनाव में अकाली दल ने 56 और बीजेपी ने 12 सीटें जीतीं। इस तरह गठबंधन को कुल 68 सीटें मिली थीं। हालांकि, इसके बाद दोनों दलों का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया। 2017 के चुनाव में अकाली दल 15 सीटों पर सिमट गया, जबकि बीजेपी को सिर्फ तीन सीटें मिलीं। इस चुनाव में कांग्रेस ने 77 और आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थीं। 2022 में अकाली दल का प्रदर्शन और गिरा तथा उसे केवल तीन सीटें मिलीं। बीजेपी भी 2 सीटों पर रह गई। कांग्रेस को 18 सीटें मिलीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें