बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन काफी पुराना रहा है। दोनों दलों ने कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उनके रिश्ते टूट गए थे। अकाली दल ने इन कानूनों के विरोध में NDA से नाता तोड़ लिया।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन को लेकर BJP पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में 10-12 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि अपने दम पर चुनाव लड़ सके। लखनऊ में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब भाजपा को पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए अकाली दल का साथ चाहिए तो उत्तर प्रदेश में उसे कितनी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दाएं से पकड़ने वाला, बाएं से सहारा देने वाला, पीछे से संभालने वाला और आगे से थामने वाला चाहिए। आखिर उसे कितने गठबंधनों की जरूरत है?

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिर से हाथ मिला लिया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। इस गठबंधन का मकसद पंजाब में सत्तारूढ़ AAP और कांग्रेस का मुकाबला करना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। अकाली दल मंगलवार से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल हो रहा है। शाह ने इसे गुरु पर्व के मौके पर एक अच्छा अवसर बताते हुए कहा कि अकाली दल उनके सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है और उसकी एनडीए में वापसी हो रही है।

बीजेपी और अकाली दल का पुराना गठबंधन बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन काफी पुराना रहा है। दोनों दलों ने कई चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2020 में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उनके रिश्ते टूट गए थे। अकाली दल ने इन कानूनों को लाने के विरोध में NDA से नाता तोड़ लिया था। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद दोनों दलों ने 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ा। अब करीब 6 साल बाद दोनों पार्टियां फिर साथ आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अकाली दल की एनडीए में वापसी का स्वागत किया है। उन्होंने बीजेपी और अकाली दल की साझेदारी को स्वाभाविक गठबंधन बताते हुए कहा कि दोनों दल पंजाब और वहां के लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देंगे।