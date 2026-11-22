बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? भारत आ रहे शेख हसीना के चार करीबी
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की खबरों के बीच आवामी लीग के चार नेता भारत आने वाले हैं। वे रविवार को ही भारत पहुंच सकते हैं। इसके बाद वह शेख हसीना की वापसी के लिए संभावित रास्तों की तलाश करेंगे।
बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की खबरों के बीच जमकर बवाल हो रहा है। देश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। वहीं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान इशारों ही इशारों पर सारा दोष भारत पर मढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में रोज ही आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। आवामी लीग के भी कई नेताओं की संपत्तियों को आग लगा दी गई। शुक्रवार को भी कालिया नगरपालिया में जमकर हिंसा हुई। यहां 50 के करीब घर जल गए। बीएनपी के दो कार्यकर्ताओं की मौत के बाद यहां हिंसा भड़क उठी। इसी बीच खबर है कि शेख हसीना की वापसी का रास्ता तलाशा जाने लगा है। भारत-बांग्लादेश सीमा पार करने के लिए सही जगह तलाशने के लिए आवामी लीग के चार सीनियर नेता जल्द ही पेट्रापोल बॉर्डर जा सकते हैं।
कब निकलेंगे आवामी लीग के नेता
रिपोर्ट्स के मुताबिक आवामी लीग के नेता कोलकाता के लिए आज ही यानी रविवार को ही सुबह 9 बजे निकलने वाले हैं। इसके बाद वे अगले दो से तीन दिन में त्रिपुरा में अगरतला बॉर्डर पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना की पार्टी के लोग एक से ज्यादा रास्तों की तलाश में हैं। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि शेख हसीना कब बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं।
आवामी लीग से कौन आ रहा भारत
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आने वाले आवामी लीग के नेताओं में जहांगीर कबीर नानक और मुजफ्फल हुसैन चौधरी माया सामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम और पूर्व सांसद अलाउद्दीन अहमद चौधरी नासिम भी भारत आ रहे हैं। ये सारे ही नेता शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं।
आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसा और तख्तापलट के बाद शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत आ गई थीं। इसके बाद आवामी लीग के नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। हिंदू अल्पसंख्यों की हत्या का दौर शुरू हो गया। देश की कमान अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को दी गई। हालांकि कानून व्यवस्था संभालने में वह नाकाम साबित हुए। वहीं उन्होंने भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। साथ ही पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने लगे। फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव करवाए गए। इमसें बीएनपी की जीत हुई और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने।
शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में हंगामा
शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी का ऐलान किया तो वहां बवाल शुरू हो गया। बीएनपी, कट्टरपंथी और आवामी लीग के लोगों में ठन गई। चारों ओर आगजनी होने लगी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले ही संसद में कहा था कि अगर आवामी लीग सिर उठाएगी तो उसे कुचल दिया जाएगा। बीएनपी सरकार ने शेख हसीना की वापसी के लिए दस्तावेज देने से इनकार कर दिए हैं। उसका कहना है कि शेख हसीना को कानून का पालन करना होगा।
गिरफ्तारी का भी खतरा
शेख हसीना की बांगालादेश वापसी के बाद उनपर गिरफ्तारी का भी खतरा है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो हिंसा और भी बढ़ सकती है। दरअसल उन्हें प्रदर्शनों केदौरान हत्या का आदेश देने और लोगों को उकसाने के आरोप में एक ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा जमीन घोटाले के आरोप में उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें