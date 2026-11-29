बांग्लादेश आजाद नहीं होता तो... शेख हसीना बोलीं- पाकिस्तानी सैनिकों के जूतों की ठोकरें खाते रहते
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना देश आजाद नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं हुआ होता, तो वहां के लोगों को पाकिस्तानी सैनिकों के जूतों की ठोकरें सहनी पड़तीं।
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को एक ऑडियो संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बिना देश आजाद नहीं हो पाता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र नहीं हुआ होता, तो वहां के आम लोगों को पाकिस्तानी सैनिकों के जूतों की ठोकरें सहनी पड़तीं और उन्हें उनकी बर्बरता का सामना करना पड़ता। यह बयान हसीना ने जूम के माध्यम से दिया। उन्होंने अवामी लीग की लाइव श्रृंखला 'दयामुक्ति' के 98वें एपिसोड में यह संबोधन किया। अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले हिंसक विद्रोह के बाद उनकी सरकार गिर गई थी और वे बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। तब से वे भारत में रह रही हैं और वहीं से अपनी पार्टी और समर्थकों से संपर्क बनाए हुए हैं।
हसीना की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश में फिर से हिंसा और अस्थिरता की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में उन्होंने घोषणा की है कि वे 16 दिसंबर को स्वदेश लौटेंगी। 16 दिसंबर बांग्लादेश के लिए विशेष दिन है, क्योंकि इसी दिन देश 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर अपनी जीत की वर्षगांठ मनाता है। मुक्ति संग्राम का नेतृत्व हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है।
प्रशासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील
अपने संबोधन में हसीना ने लोगों से प्रशासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। अगर हमें जीना है तो सम्मान के साथ जीना होगा। किसी व्यक्ति या समूह का नाम लिए बिना उन्होंने आरोप लगाया कि आज स्वतंत्रता सेनानियों को एक-एक करके खत्म किया जा रहा है। हसीना ने प्रताड़ना और हिरासत में मौतों का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैदियों को दवाइयां और चिकित्सा उपचार नहीं दिया जा रहा है तथा उन्हें और अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा जघन्य और क्या हो सकता है?
इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि, उन्होंने इस घटना के बारे में कोई विशेष जानकारी या सबूत नहीं दिए। हसीना ने अपने बयान में बार-बार स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को याद दिलाया और कहा कि उनके बिना बांग्लादेश आजाद नहीं हो पाता। अगर देश स्वतंत्र नहीं हुआ होता तो लोगों को पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सहनी पड़ती।
क्या कह रहे जानकार?
शेख हसीना के बयान पर जानकारों का कहना है कि उनका यह बयान और अपनी वापसी की घोषणा के जरिए अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। वे खुद को एक ऐसी साहसी नेता के रूप में पेश कर रही हैं जो जेल जाने या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार है। ऐसा करके वे सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार को मुश्किल स्थिति में डालना चाहती हैं। साथ ही वे अपनी पार्टी अवामी लीग के सहयोगियों और समर्थकों के साथ एकजुटता भी दिखा रही हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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