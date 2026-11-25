'वतन वापसी और प्रत्यर्पण अलग-अलग चीजें, घालमेल न करे बांग्लादेश'; ढाका को नई दिल्ली ने दिखाया आईना
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह बांग्लादेश की निर्वासित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश सरकार के बीच का मामला है।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह 16 दिसंबर को वतन वापसी करेंगी। उनके इस प्लान पर पड़ोसी देश में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ जहां तारिक रहमान सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रही है और कई पार्टियां हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधित अवामी लीग के लोग सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। इस बीच भारत ने ढाका को दो टूक कहा है कि वो शेख हसीना की वतन वापसी और प्रत्यर्पण को एक आईने से न देखे।
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपनी मर्जी से अपने देश लौटने का प्लान, ढाका की प्रत्यर्पण की मांग से अलग है। दरअसल, हसीना ने कहा है कि वह भारत में दो साल से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के बाद 16 दिसंबर को अपने देश लौटना चाहती हैं। वहीं, बांग्लादेश सरकार ने फिर दोहराया है कि उन्हें केवल प्रत्यर्पण के जरिए ही भारत ले साया जा सकता है।
ये हसीना और बांगलादेश सरकार के बीच का मामला
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह बांग्लादेश की निर्वासित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश सरकार के बीच का मामला है। हसीना के प्रत्यर्पण के बारे में उन्होंने कहा कि बंगलादेश की ओर से जो प्रत्यर्पण का अनुरोध आया है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक किसी नागरिक के अपने देश लौटने का सवाल है और उसके लिए किस प्रकार के यात्रा दस्तावेज जरूरी हैं वह प्रत्यर्पण के अनुरोध से एक अलग मामला है।
अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने पर चिंता
भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। MEA प्रवक्ता ने बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के बारे में कहा ," जो हिंसा की वारदातें हुई हैं , जिनमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हम उस पर चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन मुद्दों की जांच होगी और जो लोग इनके पीछे हैं उन को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। "
16 दिसंबर के क्या मायने?
बता दें कि भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की 16 दिसंबर को स्वदेश लौटने की योजना है। यह वही दिन है, जिस दिन बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर अपनी विजय का उत्सव मनाता है। स्वदेश लौटने की प्रस्तावित तारीख की घोषणा करते हुए उनके प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि हसीना ने बांग्लादेश सरकार से उनके लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी के विमान से दिल्ली से उनकी वापसी की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। इस बयान से ढाका में तीखी प्रतिक्रिया आई है और सरकार ने कहा है कि हसीना को 'हथकड़ियों में' वापस लाया जाएगा और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा विदेश में रह रहे किसी दोषी भगोड़े के साथ किया जाता है। उधर, हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में पूर्ण लॉकडाउन का आह्वान किया है। पार्टी ने सरकार के सामने 8 मांगें रखी हैं, जिनमें पार्टी से प्रतिबंध हटाना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और हसीना पर दर्ज मुकदमे वापस लेना शामिल है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।