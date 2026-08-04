शेख हसीना 2 साल बाद आएंगी मीडिया के सामने? बांग्लादेश ने भारत को दे दी है वॉर्निंग

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में ही हैं। ढाका में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी। बांग्लादेश ने कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल शेख हसीना जल्द ही पहली बार मीडिया के सवालों का लाइव जवाब देगीं। यह 2 सालों में पहला मौका होगा जब शेख हसीना इस तरह मीडिया से रूबरू होंगी। यह खबर सामने आते ही कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल शेख हसीना अगस्त 2024 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से हसीना ने लिखित बयान तो जारी किए हैं, लेकिन वह कभी सामने नहीं आई हैं। अब मीडिया से लाइव बातचीत की खबर सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना खुद कैमरे के सामने आएंगी?

जानकारी के मुताबिक हसीना आगामी 5 अगस्त, यानी बुधवार को को अंतरराष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करेंगी। हालांकि इस दौरान हसीना नजर नहीं आएंगी। फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा और गोपनीयता के कारणों से शेख हसीना कैमरे के सामने नहीं आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना भारत में किसी गुप्त स्थान से केवल ऑडियो लिंक के जरिए लाइव जुड़ेंगी। बता दें कि इससे पहले उनके लिखित या रिकॉर्डेड बयान ही जारी होते रहे हैं।

संबोधन में क्या-क्या खास होगा? इस कार्यक्रम को 'फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट्स क्लब (FCC) ऑफ साउथ एशिया आयोजित कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, कार्यक्रम में हसीना इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने की अपनी योजना और रणनीति का खुलासा कर सकती हैं। वहीं हसीना बांग्लादेश में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों और वहां के ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाए गए फैसलों के बारे में जवाब देंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेस में उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल भी मौजूद रहने की उम्मीद है।

बांग्लादेश ने भारत को दी वॉर्निंग इससे पहले शेख हसीना के इस संबोधन की खबर मिलते ही बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश अब भारत को भी वॉर्निंग दे रहा है। सोमवार को ढाका ने भारत से शेख हसीना को 5 अगस्त को सार्वजनिक बयान देने से रोकने की अपील की है। बंगलादेश ने कहा है कि ऐसी गतिविधियों से दोनों देशों के बीच हाल ही में बेहतर हुए संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक बयान में कहा कि बंगलादेश को उम्मीद है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि न तो हसीना और न ही उनसे जुड़े लोग या अवामी लीग जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक बयान देने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करें जिनसे बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

प्रत्यर्पण की मांग कर रहा बांग्लादेश शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। वह छात्रों के नेतृत्व में हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद बंगलादेश से भारत आ गई थीं। बंगलादेश ने कई उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश ने इसे लेकर औपचारिक अनुरोध भी किया है। वहीं भारत ने कहा है कि वह कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार इस मांग की जांच कर रहा है और उसके बाद ही जवाब दिया जाएगा।