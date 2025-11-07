Hindustan Hindi News
मोहम्मद यूनुस सरकार पर बरसीं शेख हसीना, हिंसक नीतियों को भारत से तनाव का बताया कारण

मोहम्मद यूनुस सरकार पर बरसीं शेख हसीना, हिंसक नीतियों को भारत से तनाव का बताया कारण

संक्षेप: हसीना ने कहा, 'भारत बांग्लादेश का सहयोगी है। अगर बांग्लादेश की सुरक्षा और समृद्धि बरकरार रखनी है तो ऐसा ही रहना चाहिए। यदि भारत और डॉ. यूनुस की गैर-निर्वाचित प्रशासन के बीच कोई तनाव है, तो इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है।'

Fri, 7 Nov 2025 01:01 PMNiteesh Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, रेजाउल एच लस्कर
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश की अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की हिंसक और चरमपंथी नीतियां भारत के साथ तनाव का कारण हैं। अवामी लीग के समर्थक पार्टी पर लगे प्रतिबंध के कारण आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि यह देश के संविधान का उल्लंघन है। हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार के पतन के बाद से भारत में स्व-निर्वासन में रह रही हैं। उन्होंने गुरुवार देर रात एचटी को ईमेल के जरिए कई सारे सवालों के जवाब दिए। इसमें कहा गया कि यूनुस की सरकार में चरमपंथियों को संरक्षण देना बांग्लादेश और भारत के बीच मूलभूत संबंधों को कमजोर करने की धमकी है। उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित आश्रय मुहैया कराने के लिए भारतीय लोगों की आभारी हैं।

सवाल: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नेतृत्व मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं। उन्होंने भारत में आपकी उपस्थिति को द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बताया है और आपकी प्रत्यर्पण की मांग भी की है। आप इस मामले को कैसे देखती हैं?

जवाब: भारत बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है और रहेगा। अगर बांग्लादेश की सुरक्षा और समृद्धि बरकरार रखनी है तो ऐसा ही रहना चाहिए। यदि भारत और डॉ. यूनुस की गैर-निर्वाचित प्रशासन के बीच कोई तनाव है, तो इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। सब कुछ डॉ. यूनुस के शासन के तहत उभर रही अराजक, हिंसक और चरमपंथी नीतियों से संबंधित है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पर शारीरिक और न्यायिक हमले, सामाजिक और धार्मिक नीतियों में पीछे की ओर कदम और ढाका के अधिकारियों की ओर से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण बयानबाजी शामिल है।

सवाल: बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण नवंबर में आपके और अन्य वरिष्ठ अवामी लीग नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में फैसला सुनाने वाला है। अभियोजकों ने मौत की सजा की मांग की है। आप इन मामलों को कैसे देखती हैं?

जवाब: मैं अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करती हूं। ये आरोप मेरे राजनीतिक विरोधियों की ओर से नियंत्रित एक कंगारू अदालत ने लगाए हैं, जिन्होंने सत्ता को असंवैधानिक रूप से हथिया लिया है। याद रखें, किसी भी बांग्लादेशी को इस अंतरिम सरकार के लिए वोट देने का मौका नहीं मिला। इसमें जवाबदेही या उचित प्रक्रिया के लिए कोई वास्तविक सम्मान नहीं है। मेरी ओर से भीड़ के खिलाफ घातक बल के उपयोग का आदेश देने या निर्देश देने के दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। अदालत के सामने पेश ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को हेरफेर किया गया है और संदर्भ से बाहर लिया गया है।

सवाल: अंतरिम सरकार ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने पार्टी का पंजीकरण निलंबित कर दिया है, इसलिए अवामी लीग फरवरी में होने वाले सामान्य चुनाव का हिस्सा नहीं होगी। आप और अवामी लीग इस स्थिति का जवाब कैसे देने का इरादा रखते हैं?

जवाब: जब देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय पार्टी को भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है, तो लोकतंत्र की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। यह प्रतिबंध बांग्लादेश के संविधान का उल्लंघन है और 17.3 करोड़ बांग्लादेशियों के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगर यह प्रतिबंध बरकरार रहा तो लाखों साधारण बांग्लादेशी मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। यदि वे अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए वोट नहीं कर सकते, तो वे बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। बांग्लादेश को सहमति से शासन करने वाली वास्तविक सरकार स्थापित करने का मौका खो देगा। यह एक त्रासदी होगी।

सवाल: भारत सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भागीदारीपूर्ण होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि अवामी लीग के बिना होने वाले चुनावों की वैधता होगी?

जवाब: यह प्रतिबंध न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला भी है। इससे अगली सरकार को चुनावी वैधता नहीं मिलेगी क्योंकि लाखों मतदाताओं को प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। बांग्लादेश के लिए हमारी मुख्य उम्मीद यह है कि वह संवैधानिक शासन और राजनीतिक स्थिरता की ओर लौटे। इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव हैं।

