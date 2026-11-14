शेख हसीना को वापस भेजने के लिए भारत तैयार? पहले बांग्लादेश को करना होगा ये काम

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर भारत ने दो अहम शर्तें रखी हैं। नई दिल्ली चाहती है कि उनकी वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेशी सेना संभाले और ढाका मौत की सजा के खिलाफ अपील के साथ नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दे। क्या दिसंबर में लौटेंगी हसीना?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि भारत उनकी वापसी का रास्ता निकालने के पक्ष में है, लेकिन इसके लिए दो अहम शर्तें रखी गई हैं। पहली, उनकी वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले और दूसरी, बांग्लादेश सरकार उन्हें नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने की गारंटी दे।

बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पिछले कुछ समय से हसीना की सुरक्षित वापसी की संभावनाओं पर काम कर रहा है। हालांकि, इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर चुकी हैं हसीना शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उस समय ढाका में उनके आवास पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया था। इसके बाद वह बांग्लादेशी सेना के विमान से भारत पहुंची थीं।

अब हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। बीबीसी बांग्ला की 12 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली इस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह उनकी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर कुछ ठोस आश्वासन चाहती है।

रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। वहीं, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इस रिपोर्ट की न तो पुष्टि की है और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है।

भारत ने रखी हैं ये दो शर्तें रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार शेख हसीना की वापसी के लिए मुख्य रूप से दो गारंटी चाहती है।

1. बांग्लादेश की सेना संभाले वापसी की जिम्मेदारी भारत चाहता है कि जिस बांग्लादेशी सेना के विमान से शेख हसीना अगस्त 2024 में भारत पहुंची थीं, वही सेना उनकी वापसी की जिम्मेदारी भी संभाले। इसके लिए दो संभावित रास्तों पर विचार किया जा सकता है। पहला, बांग्लादेश दिल्ली से हसीना को वापस ले जाने के लिए सैन्य विमान भेजे। दूसरा, बांग्लादेशी सेना किसी तय स्थान पर सीमा के पास उन्हें रिसीव करे। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इस प्रक्रिया के लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने को भी तैयार है।

2. मौत की सजा के खिलाफ अपील और नए सिरे से सुनवाई का मौका भारत की दूसरी शर्त हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ी है। नई दिल्ली चाहती है कि ढाका उन्हें सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे।

इसके अलावा, जुलाई में हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े आरोपों पर उनके मुकदमे की नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई हो। भारत यह भी चाहता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर रहे।

रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्रालय के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि भारत जानबूझकर हसीना को फांसी के लिए नहीं सौंप सकता। वह चाहता है कि उन्हें नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले।

हसीना ने पहली बार बांग्लादेश सरकार से किया आधिकारिक संपर्क भारत में रह रहीं शेख हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किया था। इसे निर्वासन के बाद बांग्लादेश सरकार के साथ उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है। हालांकि, ढाका की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई।

बांग्लादेश की एक अदालत पहले ही हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद भारत ने अब तक प्रत्यर्पण की मांग पर कार्रवाई नहीं की है और उन्हें देश में रहने दिया है।

पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने पासपोर्ट आवेदन पर बांग्लादेश सरकार के रुख को जरूरत से ज्यादा सख्त और अनुचित बताया था। वहीं, ढाका के वरिष्ठ पत्रकार स्वदेश रॉय के मुताबिक, पासपोर्ट के लिए आवेदन करके हसीना ने पहली राजनीतिक पहल बांग्लादेश सरकार की ओर कर दी है।

भारत और बांग्लादेश के बीच कई महीनों से चल रही बातचीत? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेख हसीना की वापसी की व्यवस्था को लेकर भारत कई महीनों से बांग्लादेश के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहा है अक्टूबर के पहले सप्ताह में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने दिल्ली के एक अनियोजित दौरे के दौरान सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की थी।

भारतीय सेना के जन सूचना विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 6 अक्टूबर को हुई इस मुलाकात की जानकारी दी थी। सेना के मुताबिक, बातचीत में भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।

क्या दिसंबर में लौट पाएंगी शेख हसीना? भारत की कोशिशों के बावजूद दिसंबर में शेख हसीना की वापसी की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। रिपोर्ट में भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश सार्वजनिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में उनकी वापसी नहीं चाहता। इसकी वजह यह बताई गई है कि बांग्लादेश पहले से ही कई समस्याओं और संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में हसीना की वापसी से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।