आपका अंजाम क्या होगा? भाजपा ने थरूर को चेताया, राहुल और तेजस्वी से जोड़ दी बात
शशि थरूर का वंशवाद पर लेख खासा चर्चा में है। इसको लेकर अब भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया भी आई है। पूनावाला ने थरूर को खतरों का खिलाड़ी बनाया है। उन्होंने एक तरफ उनकी तारीफ की है तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है। पूनावाला ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में गांधी परिवार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि प्रथम परिवार प्रतिशोध से भरा हुआ है।
नेपो किड और छोटा नेपो किड
उनके लेख को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय कैसे बन गई है, इस पर डॉ. शशि थरूर द्वारा लिखित बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख। उन्होंने भारत के ‘नेपो किड’ राहुल और छोटा ‘नेपो किड’ तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया है।’
आपके लिए प्रार्थना
उनका दावा है कि यही कारण है कि कांग्रेस के ‘नामदार’ ‘कामदार चायवाले’ प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं। पूनावाला ने कहा कि हतप्रभ हूं कि इतनी स्पष्टता से बोलने के लिए डॉ. थरूर का क्या अंजाम होगा। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि डॉ. थरूर खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ‘नेपो किड्स’ या ‘नेपोटिज्म’ के नवाबों को चुनौती दी है। सर (थरूर), जब मैंने 2017 में ‘नेपो’ नामदार राहुल गांधी को चुनौती दी थी तो आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। सर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं...।
क्या लिखा है आर्टिकल में
गौरतलब है कि शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख लिखा है। इस लेख में थरूर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद की बात कही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और नेशनल कांफ्रेंस का नाम लिया है। थरूर ने लिखा है कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए कब्रगाह साबित हुई है। थरूर के मुताबिक जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या ज़मीनी स्तर पर जुड़ाव के बजाय वंश से होता है, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।