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शहजाद पूनावाला कांग्रेस में जाने को तैयार, शर्त रखी; पैसों के कारण छोड़ी भाजपा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शहजाद पूनावाला का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि उन्हें घर का किराया देना होता है। इससे पहले भी वह बता चुके हैं कि सर्विस सेक्टर में वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं।

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शहजाद पूनावाला ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। फाइल फोटो पीटीआई

शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने इसकी वजह भी खुलकर बता दी है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आर्थिक कारणों की बात कही थी। खास बात है कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में जाने के सवाल का भी जवाब दिया। हालांकि, अब तक पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है।

पूनावाला पहले भी आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों के बारे में बता चुके हैं। एनडीटीवी से बातचीत में पूनावाला ने बताया है कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कुछ भुगतान नहीं करतीं। उन्होंने कहा, 'मुझे किराया देना होता है। मेरा मकान मालिक घर इसलिए मुफ्त में नहीं दे देगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं। वह 1 तारीख को किराया मांगता है। राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं देते हैं।'

वजह भी बताई

उन्होंने कहा, 'भाजपा का काम मुझे या किसी अन्य कार्यकर्ता को रखना नहीं है। आप जब किसी राजनीतिक आंदोलन से जुड़ते हैं, तो यह नौकरी नहीं है। आप कार्यकर्ता बनते हैं, क्योंकि आपको विचारधारा पसंद है या व्यक्ति पसंद है या संगठन के प्रति प्रेम होता है। ये सभी तीनों चीजें मेरे साथ थीं।'

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पार्टी ने की थी बात

पूनावाला का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला अचानक नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि वह इसके बारे में साल 2024 से सोच रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा को छोड़ने के बारे में सोचा तो कई नेताओं ने उनसे संपर्क साधा था। उन्होंने चैनल को बताया कि वह जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके बारे में पहले ही बता चुके हैं।

कांग्रेस पर क्या बोले

चैनल से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। एक शर्त पर। राहुल गांधी को हटा दो, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा को हटा दो। नेहरू के कामों पर माफी मांगो।' खास बात है कि कांग्रेस छोड़कर 2021 में भाजपा में आए थे।

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भाजपा के साथ बने रहने की बात

उन्होंने कहा कि वह वैचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं राहुल गांधी की तरह भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा नेता इस देश में न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं किसी दूसरी पार्टी से जुड़ूंगा? इस समय भारत में बीजेपी ही सबसे अच्छी पार्टी है।'

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लेटर में क्या लिखा था

पूनावाला ने पत्र में लिखा, 'पिछले कुछ दिनों की घटनाओं, जिन व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, ने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है।' उन्होंने लिखा, 'जैसा की पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण, मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहां भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूंगा।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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