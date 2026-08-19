'भाजपा से हूं इसलिए फ्री में...', शहजाद पूनावाला क्यों बोले- ना मैं लेता, ना बेटा
शहजाद पूनावाला ने BJP छोड़ने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल प्रवक्ताओं को वेतन नहीं देते और 24x7 काम अब उन्हें आर्थिक रूप से संभाल नहीं पा रहा था। बोले- मकान मालिक BJP से होने के कारण मुफ्त में किराया नहीं देगा।
बीजेपी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा देने की वजह बताते हुए कहा है कि उनके फैसले के पीछे आर्थिक दबाव एक बड़ी वजह रहा। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक परिवार की विरासत से नहीं आते और मौजूदा भूमिका से उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं।
पूनावाला ने NDTV से बातचीत में कहा, “मुझे अपना किराया देना है। मैं भाजपा से हूं केवल इसलिए मेरा मकान मालिक मुझे फ्री में अपना मकान नहीं देने वाला है।” उन्होंने बताया कि वह अब नए अवसरों की तलाश में हैं और निजी क्षेत्र में जाने का फैसला किया है।
‘24 घंटे, 365 दिन’ काम, लेकिन कम आमदनी
पूनावाला ने कहा कि BJP या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी अपने प्रवक्ताओं को भुगतान नहीं करती। उन्होंने बताया कि पार्टी से इस्तीफा देने या निजी क्षेत्र में जाने की चर्चा उनके साथ 2024 से ही चल रही थी।
उन्होंने कहा कि उनका काम “24X7, 365 दिन” का था, लेकिन अब यह उन्हें आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आर्थिक परिस्थितियां उनके पार्टी छोड़ने के फैसले की वजह बनीं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा- “बिल्कुल!”
‘न लेता हूं, न किसी बड़े नेता का बेटा हूं’
अपने इस्तीफे की वजह समझाते हुए पूनावाला ने “Neither Leta nor Beta” यानी ‘न लेता हूं, न किसी बड़े नेता का बेटा हूं’ वाला जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक विरासत से नहीं आते। उनके शब्दों में, वह न तो कुछ लेते हैं और न ही किसी बड़े राजनेता के ‘बेटे’ हैं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या BJP की नई संगठनात्मक टीम में जगह नहीं मिलने से वह नाराज थे, तो पूनावाला हंस पड़े। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता के तौर पर ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद नहीं थी।
BJP ने हाल में 13 उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया था। इनमें स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे चर्चित नेताओं की वापसी भी हुई है।
30 जुलाई को भी दिया था इस्तीफा
शहजाद पूनावाला ने सोमवार को BJP अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था।
पूनावाला ने कहा कि लंबे समय तक गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने अपने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि तत्काल वित्तीय और निजी परिस्थितियों के कारण वह निजी क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि, जहां भी और जिस भी रूप में संभव होगा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के विजन और काम का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह केवल ‘व्यवस्था’ यानी संगठन छोड़ रहे हैं, ‘व्यक्ति’ यानी लोग या ‘विचार’ यानी विचारधारा नहीं।
TV एंकर से राजनीति तक का सफर
पूनावाला ने अपने सफर का जिक्र करते हुए बताया कि वह पहले TV एंकर थे और बाद में 2021 में राजनीति में आए। अब वह नए अवसरों की तलाश में हैं क्योंकि मौजूदा भूमिका से उन्हें पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। पिछले महीने उनके BJP छोड़ने को लेकर अटकलें तब शुरू हुई थीं, जब उन्होंने अपने X बायो में बदलाव किया और उसमें BJP का उल्लेख हटा दिया था।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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