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शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा, क्या वजह?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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शहजाद पूनावाला 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।

Shehzad Poonawalla quits
पूनावाला 2017 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो भी बदल दिया है और उससे भाजपा का जिक्र हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।

सीएनएन न्यूज18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूनावाला ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद पूनावाला ने अपने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। हालांकि इस फैसले को लेकर अभी तक पार्टी या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक्स पर पूनावाला ने खुद अपना अपडेटेड बायो शेयर किया है। बायो में भाजपा का जिक्र नहीं है।

एक्स बायो में पीएम मोदी का जिक्र

शहजाद पूनावाला ने एक्स पर अपने बायो में पीएम मोदी का जिक्र किया है। इसमें उन्होंने खुद को पीएम मोदी का आजीवन फॉलोअर बताया है। पूनावाला का पूरा बायो कुछ इस तरह से है, “धर्म इस्लाम, संस्कृति-हिन्दू विचारधारा-भारतीय। लेखक: जीएसटी की यात्रा; पीएम मोदी का आजीवन अनुयायी।”

कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल

इससे पहले शहजाद पूनावाला 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया को एक 'दिखावा' करार दिया था। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। तब से वे कई मंचों पर पार्टी के सबसे मुखर प्रवक्ताओं में से एक रहे थे।

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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