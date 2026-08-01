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मैं पीएम मोदी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं, भाजपा से इस्तीफा देते ही बोले शहजाद पूनावाला

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शहजाद पूनावाला ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें वह कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी से निराश हो चुका हूं।

शहजाद पूनावाला ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं और बताते हैं कि कैसे 12 सालों में पीएम मोदी तानाशाह नहीं बन सके। इसमें वह तंज कसते हुए कहते हैं कि मैं पीएम मोदी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। वह कांग्रेस सरकारों के अतीत के कई मामलों को भी शेयर करते हैं और तानाशाह होने का आरोप लगाते हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में शहजाद पूनावाला ने कहा, ''मैं पीएम मोदी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं। 12 साल हो गए और वह फेलेयर हैं। 12 साल हो गए, लेकिन ठीक से तानाशाह नहीं बन पा रहे। रात में एक वीडियो जारी करते हैं और जिन बच्चों ने गाली दी है, उन्हें माफ करने को कहते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं। असली तानाशाही क्या होती है, उनसे सीखना चाहिए।''

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'12 साल हो गए, मोदी जी आप तानाशाह नहीं बन सके'

अपने वीडियो में पूनावाला केरल, कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज किए गए केस पर बात करते हैं। वह कहते हैं, ''केरल में तीन इंस्टाग्राम यूजर ने राहुल गांधी का अपमान किया तो केस हो गए। पांच हजार लोगों पर केस हुआ। कर्नाटक में पोस्टर दिखाने पर केस हो गया। उनका इतिहास देखिए, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई। जब साधु संत आंदोलन करने निकले तो इंदिरा गांधी ने गोली चलाई। स्टूडेंट्स आंदोलन में हजारों को जेल भेज दिया गया। अन्ना आंदोलन के समय लोगों को जेल में डाला गया। अन्ना को भी जेल में डाला गया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर असली तानाशाह की तरह राहुल केस दर्ज करवा रहे हैं। क्या मोदी जी, 12 साल हो गए, आप तानाशाह नहीं बन पा रहे। लेफ्ट लिबरल्स की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है आपने।''

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भाजपा से शहजाद पूनावाला का इस्तीफा

दरअसल, इस वीडियो के जरिए से पूनावाला ने राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकारों पर तंज किया है। इसके जरिए वह बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने गालियां देने वाले बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारों में युवाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा, अतीत की कांग्रेस सरकारों ने आंदोलन के समय क्या-क्या किया। देश में इमरजेंसी भी लगाई। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हुए विवाद के बाद पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। वहां वह पार्टी के तेज-तर्रार चेहरे के रूप में पहचाने गए। हालांकि, उन्होंने बीते दिन भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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