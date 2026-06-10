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TMC के बागी सांसदों में शत्रुघन सिन्हा का भी नाम? देखें- 19 MPs की पूरी लिस्ट

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
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बागियों की तरफ से लोकसभाा अध्यक्ष को जो चिट्ठी सौंपी गई है, उस पर दस्तखत करने वालों में शत्रुघन सिन्हा का भी नाम है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद नई दिल्ली से कोलकाता तक सियासी हलकों में हलचल मच गई है।

TMC के बागी सांसदों में शत्रुघन सिन्हा का भी नाम? देखें- 19 MPs की पूरी लिस्ट

ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 28 में से 19 बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है। बागियों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी सौंपी गई है, उस पर दस्तखत करने वालों में शत्रुघन सिन्हा का भी नाम है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद नई दिल्ली से कोलकाता तक सियासी हलकों में हलचल मच गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में 19 नाम शामिल हैं। लिस्ट में यूसुफ पठान और सायोनी घोष के नाम भी दर्ज हैं।

कथित तौर पर बागी गुट में शामिल होने वाले टीएमसी सांसदों के नाम और उनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम इस प्रकार हैं:

शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल)

काकोली घोष (बारासात)

सायोनी घोष (जादवपुर)

जगदीश चंद्र बसुनिया (कूचबिहार)

खली उर रहमान (जंगीपुर)

यूसुफ़ पठान (बेहरामपुर)

अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद)

पार्थ भूमिक (बैरकपुर)

बापी हलधर (मथुरापुर)

माला रॉय (कोलकाता दक्षिण)

कालीपद सोरेन (झालग्राम)

मिताली बाग (आरामबाग)

दीपक अधिकारी (घाटल)

जून मालिया (मेदिनीपुर)

अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा)

शर्मिला सरकार (वर्धमान पूर्व)

असित कुमार मॉल (बोलपुर)

शतबोधि रॉय (बीरभूम)

रचना बनर्जी (हुगली)

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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Shatrughan Sinha
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