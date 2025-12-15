मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही कांग्रेस, शशि थरूर तो समर्थन में उतरे

संक्षेप: कांग्रेस ने मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार की ओर से नया कानून बनाने की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना यह दिखाता है कि बापू के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम दिखावटी है।

केंद्र सरकार मनरेगा योजना को निरस्त करने और एक नया कानून बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस की ओर से इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है। इस बीच, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा, 'MGNREGA के नाम बदलने को लेकर सरकार के प्रस्तावित नए जी-राम-जी विधेयक पर विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम स्वराज का विचार और राम राज्य का आदर्श कभी प्रतिस्पर्धी शक्तियां नहीं थीं, वे गांधी जी की चेतना के दोहरे स्तंभ थे। ग्रामीण गरीबों के लिए योजना में महात्मा का नाम हटाना इस गहन सहजीवन को नजरअंदाज करता है। उनकी अंतिम सांस 'राम' की साक्षी थी, आइए हम उनकी विरासत का अपमान न करें, जहां कोई विभाजन नहीं था वहां विभाजन पैदा करके।'

वहीं, कांग्रेस ने मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार की ओर से नया कानून बनाने की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को कांग्रेस ने दावा किया कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना यह दिखाता है कि बापू के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम दिखावटी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि यह मनरेगा को खत्म करने की साजिश है और सरकार का यह कदम महात्मा गांधी का अपमान है। सरकार ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) को निरस्त करने और इस संबंध में नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक ला सकती है।