चुनावों में जीत का क्रेडिट और एक उम्मीद, शशि थरूर ने राहुल गांधी को खास अंदाज में बोला हैप्पी बर्थडे
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन पर विभिन्न नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला है। शशि थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी को खास अंदाज में शुभकामना संदेश दिया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन पर विभिन्न नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला है। शशि थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में राहुल गांधी को खास अंदाज में शुभकामना संदेश दिया है। थरूर ने लिखा है कि मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और चाहता हूं कि वह देश में और अधिक समावेशी लोकतंत्र को नेतृत्व देने में निरंतर संकल्प, लचीलापन, दृढ़ता और ताकत बनाए रखें। उन्होंने आगे लिखा है कि एक मजबूत विपक्ष बनना है और राहुल गांधी के नेतृत्व में यही हमें हासिल करना है।
केरल चुनाव जीत का क्रेडिट
इसके साथ ही थरूर ने केरल में चुनाव जीतने का क्रेडिट भी राहुल गांधी को दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि अब पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बारी है। इन सभी जगहों पर हमारे लिए संभावनाएं काफी अच्छी हैं। यहां से एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। थरूर ने आगे लिखा है कि मुझे लगता है कि यह होने वाला है। उनके लिए मुझे लगता है कि यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें बड़ी दृढ़ता के साथ इसे जारी रखना है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की ज्येष्ठ संतान हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य और निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह पिछले 22 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं।
पीएम मोदी ने भी दी शुभकामना
इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह सत्ता के सामने निर्भीक होकर सच कहते हुए, समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी यहां 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्टी नेताओं और कार्यकताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और वंचित एवं अनसुनी आवाज़ों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने कहाकि जनता के बीच राहुल गांधी के निरंतर संवाद और सत्ता से निर्भीक होकर सच कहने के साहस के माध्यम से आपने सदैव समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की सशक्त पैरवी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहाकि ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए दीर्घायु जीवन प्रदान करें।
विजय जोसेफ ने भी दी बधाई
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि वह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एक लक्ष्य के हफसफर हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि देशप्रेम, मानवता एवं सत्य के हमसफर हम एक लक्ष्य के।
राहुल गांधी जी को सार्थक-सक्रिय जीवन की शुभेच्छाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. जोसेफ विजय ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।