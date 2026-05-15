केरल में वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे शशि थरूर, जानिए क्या है वजह
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने कांग्रेस और केरल के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पा रहा हूं।
केरल में वीडी सतीशन अगले मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 18 मई की तारीख तय की गई है। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन, रमेश चेन्नीथला और शशि थरूर शामिल थे। हालांकि, थरूर के बनने की संभावना काफी कम थीं, लेकिन रेस में वह भी शामिल थे। ऐसे में अब जब वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो थरूर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। दरअसल, इसके पीछे की वजह थरूर ने बताई है और कहा है कि वह बोस्टन जा रहे हैं, जिसके चलते शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाएंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, ''मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने कांग्रेस और केरल के नए सीएम वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं इस हफ्ते के आखिर में बोस्टन में हूं, जहां मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थान टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण दूंगा। साथ ही, अपनी बैच के 50वीं वर्षगांठ के रि-यूनियन समारोह में भी हिस्सा लूंगा। अमेरिका में यह अतीत का जश्न मनाने का एक अवसर है, जबकि मैं केरल में भविष्य की ओर देख रहा हूं।
इससे पहले, थरूर ने बीते दिन वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री चुने जाने पर भी बधाई दी थी। उन्होंने केरल में यूडीएफ को मिली जीत को किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि पूरे यूडीएफ की जीत बताया था। थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए वी डी सतीशन के चयन की सराहना करते हुए कहा कि उनके दढ़ संकल्प और पार्टी एवं जनता के लिए की गई उनकी वर्षों की सेवा को स्वीकारोक्ति मिली है।
'मैंने साथ प्रचार किया और उनकी नियुक्ति से मैं खुश हूं'
थरूर ने 'एक्स' पर कहा, ''वी.डी. सतीशन जी को कांग्रेस विधायक दल का नेता जाने पर हार्दिक बधाई, यह उनकी दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और हमारी पार्टी और लोगों के लिए वर्षों की समर्पित सेवा की एक उपयुक्त स्वीकारोक्ति है।" तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा, ''मैंने उनके साथ प्रचार किया और उनकी नियुक्ति से मैं खुश हूं।'' थरूर ने कहा, '' हम सभी को यह एहसास है कि जिस जनादेश ने उन्हें पद तक पहुंचाया है, वह एक व्यक्ति की जीत नहीं है, यह टीम यूडीएफ के लिए जनादेश है। यह सुनिश्चित करने में प्रत्येक वरिष्ठ नेता की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है कि यह सरकार केरल के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे।" पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमारे गठबंधन की ताकत इसकी बहुलता में निहित है, और हम सभी एक ऐसे केरल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं जो समृद्ध, न्यायपूर्ण और दूरदर्शी हो।”
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस