शशि थरूर से पूछा गया कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल, जानिए क्या दिया जवाब

संक्षेप: जब पूछा गया कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि यह क्यों पूछना पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं। मैंने चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी में सबकुछ ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। हफ्तेभर में पार्टी की दो अहम बैठकों से दूर रहने वाले थरूर इन दिनों केंद्र सरकार के गुणगान करते नजर आ रहे। कई मसलों पर थरूर ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या थरूर आने वाले समय में कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर भाजपा में शामिल होंगे। वहीं, क्या उनका कोई अन्य कदम होगा, इस पर भी चर्चा चल रही है।कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं और चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की है।

दो दिनों के भारत दौरे पर आए पुतिन के सम्मान में शुक्रवार शाम राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया। इसमें शशि थरूर को तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को न्योता नहीं मिला। थरूर डिनर में शामिल भी हुए। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं यहां कुछ समय बाद आया हूं। कुछ सालों से मुझे लगता है कि उनका नजरिया अलग था। इस बार ऐसा लगा कि उन्होंने दूसरी आवाजों के लिए थोड़ा और खुलने का फैसला किया।