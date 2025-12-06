Hindustan Hindi News
शशि थरूर से पूछा गया कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल, जानिए क्या दिया जवाब

जब पूछा गया कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि यह क्यों पूछना पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं। मैंने चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की।

Dec 06, 2025 06:59 pm IST
कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी में सबकुछ ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। हफ्तेभर में पार्टी की दो अहम बैठकों से दूर रहने वाले थरूर इन दिनों केंद्र सरकार के गुणगान करते नजर आ रहे। कई मसलों पर थरूर ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या थरूर आने वाले समय में कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर भाजपा में शामिल होंगे। वहीं, क्या उनका कोई अन्य कदम होगा, इस पर भी चर्चा चल रही है।कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं और चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की है।

दो दिनों के भारत दौरे पर आए पुतिन के सम्मान में शुक्रवार शाम राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया। इसमें शशि थरूर को तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को न्योता नहीं मिला। थरूर डिनर में शामिल भी हुए। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं यहां कुछ समय बाद आया हूं। कुछ सालों से मुझे लगता है कि उनका नजरिया अलग था। इस बार ऐसा लगा कि उन्होंने दूसरी आवाजों के लिए थोड़ा और खुलने का फैसला किया।

कांग्रेस छोड़ने पर क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने बातचीत में आगे कहा, ''सच कहूं तो क्योंकि दूसरे देशों के साथ रिश्ते ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी देखती है, इसलिए बातचीत, माहौल वगैरह में क्या चल रहा है, इसकी कुछ जानकारी होना मददगार होता है। इसलिए मैं इसी वजह से यहां आकर बहुत खुश हूं। न ज्यादा, न कम।'' थरूर ने बताया कि शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी की वजह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन के तौर पर उनके काम से ज्यादा जुड़ी हुई थी। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, ''मुझे नहीं पता कि यह क्यों पूछना पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं। मैंने चुने जाने के लिए बहुत मेहनत की। कुछ और बनने के लिए काफी सोच-विचार और कई दूसरी बातों पर ध्यान देना होगा।" थरूर ने बताया कि उन्हें वोटर्स के लिए काम करना है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

