कांग्रेस की एक और बैठक से नदारद रहे शशि थरूर, इस बार क्या वजह?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। बजट सत्र की रणनीति के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में पार्टी के बड़े-बड़े नेता उपस्थित रहे लेकिन थरूर नहीं पहुंचे।

Jan 27, 2026 07:50 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
shashi tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से पार्टी की एक अहम बैठक से दूर नजर आए हैं। आगामी बजट सत्र से पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर हुई बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए। पार्टी की तरफ से आयोजित इस बैठक में बजट सत्र के लिए सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जानी थी। कांग्रेस पार्टी इस बार एसआईआर, बजट, जी राम जी जैसे मुद्दों पर सरकार को निशाना बनाने वाली है।

सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी मौजूद रहे। हालांकि, शशि थरूर की अनुपस्थिति ने एक बार फिर से सभी का ध्यान खींचा।

एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबाकि थरूर इस समय विदेश में हैं। वह दुबई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी अनुपलब्धता की जानकारी पहले ही पार्टी हाईकमान को दे दी थी। आपको बता दें पिछले चार दिनों में यह दूसरी बार है, जब शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेताओं की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है।

पिछले हफ्ते जब केरल विधानसभा चुनावों को लेकर हुई बैठक में भी थरूर नहीं पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने एक साहित्यिक कार्यक्रम में जाने की बात कही थी।

