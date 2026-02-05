Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor stumbles on Parliament steps Akhilesh Yadav rushes to help Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर गए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला- VIDEO

संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर गए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला- VIDEO

संक्षेप:

संसद में भारी हंगामे के बीच संसद भवन के बाहर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग शशि थरूर की मदद के लिए सपा नेता की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Feb 05, 2026 07:28 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

संसद के बजट सत्र में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। संसद भवन के अंदर हो हल्ला, सांसदों का निलंबन, और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बुधवार को संसद के ठीक बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इंटरनेट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस फुटेज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर फोन पर बात करते हुए संसद परिसर की सीढ़ियों पर नजर आते हैं। हालांकि अगले ही पल उनका पैर फिसल जाता है और वे सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तभी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। शशि थरूर जैसे ही अपना बैलेंस खोते हैं, अखिलेश यादव तुरंत उन्हें सहारा देने पहुंच जाते हैं, जो पास ही खड़े थे। वहीं पास खड़ी एक महिला सुरक्षा अधिकारी ने भी थरूर की मदद की।

ये भी पढ़ें:हम तो जश्न मनाना चाहेंगे लेकिन...US ट्रेड डील पर थरूर के मोदी सरकार से तीखे सवाल
ये भी पढ़ें:पहले खुलकर बचाव, फिर बंद कमरे में 40 मिनट बैठक; थरूर–राहुल की नजदीकी से हलचल

शशि थरूर को सहारा देने के बाद अखिलेश ने कुछ देर तक उनके साथ गुफ्तगू भी की। इसके बाद वह कांग्रेस सांसद का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ सीढ़ियां नीचे उतारते हैं। उम्मीद की जा रही है कि वक्त रहते सम्भाल लिए जाने से शशि थरूर को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स यादव के सहज शिष्टाचार की तारीफ कर रहे हैं।

घटना के बाद शशि थरूर ने एक्स पर अपडेट भी दिया। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, “जिस दिए को, तूफां में जलना होगा, उसे संभल संभल कर चलना होगा। मैं ठीक हूं।”

नरवणे की किताब को लेकर भाजपा पर निशाना

इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे के अप्रकाशित 'संस्मरण' को पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से उपजे विवाद के बीच कहा कि सरकार की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण सदन की कार्यवाही ठप करनी पड़ी है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर सरकार चर्चा से क्यों डर रही है। इस विवाद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में थरूर ने कहा, ''सरकार की ओर से बेवजह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी गई। जहां तक मेरी समझ है, गांधी जिस मुद्दे को उठाना चाहते थे, वह पहले से ही सार्वजनिक रूप से मौजूद है।''

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।