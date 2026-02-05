कौन हैं शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा, बेटे ईशान सुर्खियों में; US में छंटनी का हुए शिकार

संक्षेप: हाल ही में ईशान थरूर सहित कई पत्रकारों को वॉशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने 300 से ज्यादा स्टाफ की छंटनी कर दी है जिसके बाद ईशान थरूर ने कहा है कि वे बहुत दुखी हैं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर हाल ही में सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अमेरिका में नौकरी कर रहे ईशान थरूर बीते दिनों छंटनी का शिकार हो गए हैं, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके साथ-साथ कंपनी के करीब एक तिहाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ईशान ने इसे एक बेहद मुश्किल पल बताया है और कहा है कि वे बेहद दुखी हैं। ईशान थरूर के चर्चा में आते ही उनकी मां और शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा भी सुर्खियों में आ गई हैं।

कौन हैं ईशान की मां तिलोत्तमा मुखर्जी? ईशान थरूर की मां तिलोत्तमा मुखर्जी जाने माने परिवार से आती हैं और उन्हें साहित्य का एक अच्छा जानकार माना जाता है। तिलोत्तमा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कैलाश नाथ काटजू की पोती हैं। वे अपने आप को आधी बंगाली और आधी कश्मीरी बताती हैं। पेशे से एक शिक्षिका, तिलोत्तमा ने दशकों तक ह्यूमैनिटीज और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन किया है और वर्तमान में वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

कैसे हुई थी शशि थरूर की मुलाकात? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान थरूर के माता-पिता, तिलोत्तमा मुखर्जी और शशि थरूर के बीच कॉलेज के समय से प्रेम था। इसके बाद 1981 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तिलोत्तमा ने थरूर सरनेम भी अपनाया था। 1984 में सिंगापुर में ईशान थरूर और उनके जुड़वां भाई कनिष्क थरूर का जन्म हुआ था।

ईशान थरूर ने पत्रकारिता में बनाई पहचान ईशान थरूर के बचपन का ज्यादती समय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बीता। अलग-अलग देशों में बड़े होने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संस्कृतियों की शुरुआती जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। द वाशिंगटन पोस्ट से वह टाइम मैगजीन में भी बतौर सीनियर एडिटर काम कर चुके हैं। पोस्ट में वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सटीक ब्यौरा देने वाली खबरें संपादित करते थे।