Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsShashi Tharoor son Ishaan tharoor laid off from Washington post Who is Shashi Tharoor first wife Tilottama
कौन हैं शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा, बेटे ईशान सुर्खियों में; US में छंटनी का हुए शिकार

कौन हैं शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा, बेटे ईशान सुर्खियों में; US में छंटनी का हुए शिकार

संक्षेप:

हाल ही में ईशान थरूर सहित कई पत्रकारों को वॉशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने 300 से ज्यादा स्टाफ की छंटनी कर दी है जिसके बाद ईशान थरूर ने कहा है कि वे बहुत दुखी हैं।

Feb 05, 2026 11:16 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर हाल ही में सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अमेरिका में नौकरी कर रहे ईशान थरूर बीते दिनों छंटनी का शिकार हो गए हैं, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके साथ-साथ कंपनी के करीब एक तिहाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ईशान ने इसे एक बेहद मुश्किल पल बताया है और कहा है कि वे बेहद दुखी हैं। ईशान थरूर के चर्चा में आते ही उनकी मां और शशि थरूर की पहली पत्नी तिलोत्तमा भी सुर्खियों में आ गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कौन हैं ईशान की मां तिलोत्तमा मुखर्जी?

ईशान थरूर की मां तिलोत्तमा मुखर्जी जाने माने परिवार से आती हैं और उन्हें साहित्य का एक अच्छा जानकार माना जाता है। तिलोत्तमा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कैलाश नाथ काटजू की पोती हैं। वे अपने आप को आधी बंगाली और आधी कश्मीरी बताती हैं। पेशे से एक शिक्षिका, तिलोत्तमा ने दशकों तक ह्यूमैनिटीज और साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन किया है और वर्तमान में वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

कैसे हुई थी शशि थरूर की मुलाकात?

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान थरूर के माता-पिता, तिलोत्तमा मुखर्जी और शशि थरूर के बीच कॉलेज के समय से प्रेम था। इसके बाद 1981 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद तिलोत्तमा ने थरूर सरनेम भी अपनाया था। 1984 में सिंगापुर में ईशान थरूर और उनके जुड़वां भाई कनिष्क थरूर का जन्म हुआ था।

ईशान थरूर ने पत्रकारिता में बनाई पहचान

ईशान थरूर के बचपन का ज्यादती समय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बीता। अलग-अलग देशों में बड़े होने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संस्कृतियों की शुरुआती जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। द वाशिंगटन पोस्ट से वह टाइम मैगजीन में भी बतौर सीनियर एडिटर काम कर चुके हैं। पोस्ट में वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सटीक ब्यौरा देने वाली खबरें संपादित करते थे।

ये भी पढ़ें:शशि थरूर के बेटे को वॉशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाला, भावुक हुए ईशान थरूर
ये भी पढ़ें:संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर गए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला- VIDEO

वॉशिंगटन पोस्ट में छंटनी

वॉशिंगटन पोस्ट ने ईशान थरूर सहित अपने लगभग 300 कर्मचारियों को बुधवार को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स सेक्शन को बंद कर दिया है वहीं कई विदेशी ब्यूरो बंद कर दिए गए हैं। साथ ही किताबों की कवरेज भी बंद कर दी गई। मीडिया के क्षेत्र में इसे सबसे बड़ी छंटनी में से एक बताया जा रहा है। अखबार के नई दिल्ली ब्यूरो चीफ और सभी मिडिल ईस्ट संवाददाता और संपादक भी इससे प्रभावित हुए है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस कदम को एक बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा बताया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने इसे एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला बताया है। हालांकि कई संगठनों ने समूह के इस कदम की निंदा की है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।