बेटे को नौकरी से निकाले जाने पर शशि थरूर हैरान, बोले- यह आत्मघाती और...

संक्षेप: Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर के बेटे ईशान को वाशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिकी अखबार के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कांग्रेस सांसद ने इस कदम और आत्मघाती और खराब बिजनेस फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि अखबार को अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना चाहिए था।

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे ईशान और करीब 300 से ज्यादा पत्रकारों को वाशिंगटन पोस्ट ने नौकरी से हटा दिया है। कांग्रेस नेता ने अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज पेपर द्वारा की गई इस कार्रवाई पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि अखबार को आर्थिक संकट के समय पर लोगों को नौकरी से हटाने की जगह अपने कंटेंट की पहुंच को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न की इसकी पहुंच को खत्म कर देना चाहिए था।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए थरूर ने कहा कि ईशान का वर्ल्डव्यू कॉलम इंटरनेट पर काफी असरदार रहा है। प्रबंधन को इसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने अखबार के इस फैसले को आत्मघाती और एक खराब व्यावसायिक निर्णय करार दिया है। उन्होंने लिखा, "द वाशिंगटन पोस्ट के इस तथाकथित बिजनेस डिसीजन की सबसे अजीब बात यह है कि ईशान थरूर का कॉलम इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सफल है। उनके न्यूजलेटर के करीब 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं ऐसे कई विदेश मंत्रियों, राजनयिकों और विद्वानों से मिला हूं, जो ईशान का कॉलम रोज पढ़ते थे।"

आपको बता दें, बेटे को नौकरी से निकाले जाने पर शशि थरूर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब प्रसिद्ध इतिहासकार आंद्रे पाग्ली ने ईशान की तारीफ करते हुए उन्हें वैश्विक मामलों में बेजोड़ करार दिया था। पाग्ली ने लिखा, "उनके क्षेत्र में ईशान से बेहतर या उनके बराबर भी कोई नहीं है। इस खबर से दुखी हूं, लेकिन भरोसा है कि हम जल्दी ही उन्हें फिर से कुछ लिखते हुए पढ़ेंगे।"

आपको बता दें, अमेरिका के मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने आर्थिक संकट के चलते 300 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। उनके इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है। इस खबर के सामने आने के बाद ईशान थरूर ने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आज मुझे वाशिंगटन पोस्ट से निकाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टीम के अधिकांश सदस्यों और कई बेहतरीन साथियों के साथ। मैं अपने न्यूजरूम के लिए दिल से टूट गया हूं, खासकर उन अद्वितीय पत्रकारों के लिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट की सेवा की थी।”