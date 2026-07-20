'लाठीचार्ज की क्या जरूरत है, संसद में बहस क्यों नहीं करते'; CJP प्रदर्शनकारियों पर शशि थरूर
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कि विपक्ष अयोध्या चंदा चोरी, नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और कांग्रेस की छात्रों की गूंज पहल के तहत उठाए गए मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाना चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है।
कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी और नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दों को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद विधेयकों की जानकारी देने और उन्हें पारित कराने के लिए सरकार का नोटिस बोर्ड नहीं हो सकती। थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार आखिरकार अपनी बात मनवा लेती है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों की ओर से निकाले गए संसद मार्च और पुलिस के बल प्रयोग के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा, 'जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा हो तो लाठीचार्ज करने की क्या वजह है। लाठीचार्ज अहिंसा का कृत्य नहीं है, यह हिंसा का कृत्य है। मैं इसकी तार्किकता नहीं समझता।'
शशि थरूर ने कहा कि कि विपक्ष अयोध्या चंदा चोरी, नीट परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और कांग्रेस की छात्रों की गूंज पहल के तहत उठाए गए मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाना चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि वे चर्चा से क्यों डरते हैं? हर कोई जानता है कि ये देशभर में ज्वलंत मुद्दे हैं और इन पर चर्चा होना तार्किक होगा। संसद वह स्थान है जहां हम जनता की आवाज और उसकी चिंताओं को सामने रख सकते हैं। पुरानी कहावत है कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपनी बात मनवा ही लेगी। उनके पास बहुमत है।'
संसद में मुद्दों को उठाने का अवसर ही नहीं: शशि थरूर
शशि थरूर ने सवाल किया कि अगर संसद में मुद्दों को उठाने का अवसर ही नहीं है तो फिर संसद का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस नेता ने कहा, 'यह सरकार के लिए अपने विधेयकों की घोषणा करने और उन्हें रबर स्टांप की तरह पारित कराने का नोटिस बोर्ड नहीं हो सकती। संसद का उद्देश्य यह नहीं है। यह ऐसा मंच होना चाहिए जहां सभी विचारों को सुना जाए, चर्चा की जाए और आवश्यकतानुसार बहस की जा सके और उसके बाद विधेयक पारित किए जाएं।' उन्होंने कहा कि अगर सरकार सहयोग करेगी तो विपक्ष भी सहयोग करेगा, क्योंकि आपसी सहयोग होना चाहिए।
सीजेपी के विरोध मार्च के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब परीक्षा अनियमितताओं को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कॉजपा के आह्वान पर हजारों लोगों ने संसद की ओर कूच करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधान ने संसद भवन परिसर स्थित शाह के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में संगठन के प्रदर्शनकारी 20 जून से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। संगठन नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। संगठन ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को 'चलो संसद' मार्च का आह्वान किया था।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें