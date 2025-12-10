Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Shashi Tharoor scared says organisers as Congress mp rejects Veer Savarkar award
शशि थरूर डरे हुए हैं, वीर सावरकर अवॉर्ड के आयोजकों का बड़ा दावा; ऑफर ठुकराने पर बवाल

संक्षेप:

इससे पहले कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा है कि आयोजकों ने बिना उनकी सहमति के विजेताओं की सूची में उनका नाम शामिल कर लिया। थरूर ने कहा है कि वह समारोह में शामिल नहीं होंगे।

Dec 10, 2025 04:18 pm IST
कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार इसकी वजह है वीर सावरकर अवॉर्ड। दरअसल हाल ही में इस पुरस्कार के आयोजकों ने इस वर्ष के विजेताओं की सूची में शशि थरूर के नाम की घोषणा कर दी। खबर सामने आते ही बवाल मच गया जिसके बाद मंगलवार को कांग्रेस सांसद को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। थरूर ने साफ किया है कि वह यह पुरस्कार ग्रहण करने नहीं जाएंगे और आयोजकों ने बिना उनकी सहमति के उनके नाम की घोषणा कर दी थी। हालांकि आयोजकों ने थरूर के इस दावे को नकार दिया है। आयोजकों का कहना है कि थरूर को पहले ही इसकी जानकारी थी, लेकिन वह पुरस्कार लेने से डर रहे हैं।

इससे पहले शशि थरूर ने अपना रुख साफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि वह 10 दिसंबर को होने वाले पुरस्कार समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, "मुझे मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि मुझे 'वीर सावरकर अवॉर्ड' के लिए चुना गया है, जो आज दिल्ली में दिया जाना है। मुझे इस घोषणा के बारे में कल ही केरल में पता चला, जहां मैं स्थानीय चुनावों में वोट देने गया था। मैंने साफ किया था कि मुझे ऐसे किसी पुरस्कार के बारे में न तो पता था और न ही मैंने इसे स्वीकार किया था और मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना आयोजकों की ओर से गैर-जिम्मेदाराना था।"

कांग्रेस नेता ने आगे कहा मि पुरस्कार की प्रकृति, इसे देने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में, उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने या पुरस्कार स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।

आयोजकों का बड़ा दावा

हालांकि आयोजकों ने शशि थरूर के आरोपों को खारिज कर दिया है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अवॉर्ड को पेश कर रहे हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (HRDS) इंडिया के सचिव अजी कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस सांसद को अवार्ड के बारे में काफी पहले ही सूचित कर दिया गया था। कृष्णन ने दावा किया है कि HRDS इंडिया के प्रतिनिधियों और अवार्ड जूरी के चेयरमैन ने शशि थरूर से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया था।

कृष्णन ने बताया कि शशि थरूर ने उस समय अन्य अवार्ड पाने वालों की लिस्ट मांगी थी। कृष्णन ने दावा किया, "हमने उन्हें वह लिस्ट भी दी थी। उन्होंने अभी तक हमें यह नहीं बताया है कि वह कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शायद वह डरे हुए हैं कि कांग्रेस इसे एक मुद्दा ना बना दे।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
