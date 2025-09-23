पाकिस्तान-अमेरिका के संबंध भारत के लिए कितनी गहरी चिंता की बात? शशि थरूर ने समझाया
पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बहुआयामी सहयोग वाला संबंध है, जो भारत से स्वतंत्र है। थरूर ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक रिश्ता है, जो भारत से अलग है। हालांकि, हाल के संदर्भ में यह भारत में बहुत बुरा दिखता है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यूएस को यह समझाने की रणनीति कि वे ISIS जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं, सफल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों और उनके प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले आतंकी संगठन एक ही हैं।
शशि थरूर ने कहा, 'कई झटक लगे। 9/11 के बाद यह भी पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रह रहा था। इसके बावजूद, पाकिस्तान ने अमेरिकियों को यह समझाने में सफलता हासिल की कि वे आतंकवाद विरोधी लड़ाई में सहयोगी हैं। पाकिस्तान जो आतंकी भारत पर हमले के लिए तैयार करता है, वे अमेरिका पर अटैक करने वाले नहीं हैं। यूएस पर हमला करने वाले (आईएसआईएस, दाएश) पाकिस्तानी ठिकानों और सेना पर भी हमला करते हैं। इसलिए पाकिस्तान का इनका पीछा करना और अमेरिकियों को कहना कि 'देखो हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं' सफल रणनीति रही है।'
अमेरिका के लिए कैसे जरूरी हो गया पाकिस्तान?
कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध तब और गहरा हुआ, जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालने के प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CENTO) और साउथईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (SEATO) का सदस्य था, जो अमेरिका की ओर से प्रायोजित सैन्य गठबंधन थे। थरूर ने कहा, 'हम इससे हिल गए हैं। हमने यह भूलने की गलती की कि पाकिस्तान अमेरिका का पुराना सहयोगी है। पाकिस्तान CENTO और SEATO दोनों का सदस्य था। पहले अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सैन्य और रणनीतिक रूप से करीबी रिश्ता था। यह सहयोग तब और बढ़ गया जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कदम रखा। पाकिस्तान अमेरिका के मुजाहिदीन प्रयासों का आधार बन गया ताकि सोवियत को वहां से बाहर किया जा सके।'