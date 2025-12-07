Hindustan Hindi News
Shashi Tharoor Says Nice Thing if Opposition Leaders Were Also Present at Vladimir Putin Dinner
अच्छी बात होती अगर विपक्ष के नेता... पुतिन के डिनर कार्यक्रम को लेकर क्या बोले शशि थरूर

अच्छी बात होती अगर विपक्ष के नेता... पुतिन के डिनर कार्यक्रम को लेकर क्या बोले शशि थरूर

संक्षेप:

पुतिन के लिए आयोजित डिनर को लेकर शशि थरूर ने कहा कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुझे पक्का लगता है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में, विपक्ष के नेता वहां हो सकते थे। यह अच्छी बात होती। मैं वहां पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमिटी के चेयर के तौर पर ज्यादा था।

Dec 07, 2025 05:15 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज को लेकर कहा कि यह अच्छी बात होती अगर डिनर में विपक्ष के नेता भी होते। उन्होंने कहा कि वह पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमिटी के प्रमुख के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। थरूर ने रिपोर्टर्स से कहा, "मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुझे पक्का लगता है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में, विपक्ष के नेता वहां हो सकते थे। यह अच्छी बात होती। मैं वहां पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमिटी के चेयर के तौर पर ज्यादा था, और मुझे कहना होगा कि मेरी कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत हुई।"

उन्होंने आगे कहा, "असल बात यह है कि यह एक कर्टसी है जो हम विजिटिंग हेड्स ऑफ़ स्टेट और गवर्नमेंट के लिए देते हैं कि उनके लिए दावत रखी जाए। प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी स्पीच दी, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपने जवाब में बहुत गर्मजोशी दिखाई। कई सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स के साथ बड़ी संख्या में रशियन डेलीगेट्स मौजूद थे।" अपनी पार्टी के साथियों की बातों का जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते और उन्हें कुछ कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी का अफसोस है।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बात कह दी है, और मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अफसोस है कि उनमें से कुछ को नहीं बुलाया गया। यह शर्म की बात है कि ऐसा हुआ। लेकिन जहां तक ​​मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगा कि किसी विदेशी राष्ट्रपति के सम्मान में दी गई दावत में शामिल होने के लिए अपने राष्ट्रपति का न्योता ठुकराना सही होगा, जबकि मेरी नौकरी में मुझे विदेश मामलों के मामलों में शामिल होना पड़ता है।"

लोकसभा में केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को प्रेसिडेंट पुतिन के दिए डिनर में बुलाया गया था, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन नहीं मिला। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला था। साथ ही, थरूर के डिनर में शामिल होने को लेकर भी तंज कसा था। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने प्रेसिडेंट भवन को 'भेदभाव' से ऊपर उठने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, देश की संवैधानिक हेड होने के नाते, यह पक्का करना चाहिए कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत की परंपरा बनी रहे।

हुसैन ने एक्स पर पोस्ट किया, "लंबे समय से चली आ रही डेमोक्रेटिक परंपरा से हटकर, भारत की राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को प्रेसिडेंट भवन में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रखे गए सरकारी भोज में नहीं बुलाया है। देश के संवैधानिक हेड और दौरे के होस्ट होने के नाते, भारत की राष्ट्रपति से उम्मीद है कि वे अपनी पार्टी की पसंद और भेदभाव से ऊपर उठेंगी और यह पक्का करेंगी कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत की परंपरा बनी रहे।"

