पीएम मोदी की तारीफ पर कांग्रेस ने घेरा तो आई शशि थरूर की सफाई, अब क्या बोले

पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वह शायद उसे भी सुन सकते हैं, जो मोदी ने कहा ही नहीं।'

कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर शनिवार को अपने नेता शशि थरूर की आलोचना की। इसमें कहा गया कि पार्टी सांसद की ओर से प्रधानमंत्री के लिए प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह कटाक्ष भी किया कि अब वे शायद वह भी सुन सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ही नहीं। शशि थरूर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा था, लेकिन इसे दलगत विवाद में बदल दिया गया।

विवाद खड़ा होने पर थरूर ने सफाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'स्पष्ट रूप से कहूं तो, मुझे यह बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा एक बयान राजनीतिक दलगत विवाद में बदल दिया जा रहा है। तीन भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि नागरिक समुद्री नाविक कभी भी सैन्य कार्रवाई का निशाना नहीं बनने चाहिए।'

शशि थरूर ने पीएम मोदी पर क्या कहा लोकसभा सदस्य ने कहा, 'अगर कुछ लोग इस चिंता पर गंभीरता से विचार करने के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने में अधिक रुचि रखते हैं, तो यह उनके बारे में अधिक बताता है, मेरे बारे में नहीं।' उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के जीवन की चिंता हमें एकजुट होकर करनी चाहिए, विभाजित होकर नहीं। दरअसल, शशि थरूर ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और इस बात को मजबूती से रखा कि युद्ध के समय वाणिज्यिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।

पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वह शायद उसे भी सुन सकते हैं, जो मोदी ने कहा ही नहीं।' उन्होंने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी–ट्रंप बैठक पर भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ओमान की खाड़ी में अमेरिका की ओर से तीन भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या का कोई उल्लेख नहीं है।