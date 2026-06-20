पीएम मोदी की तारीफ पर कांग्रेस ने घेरा तो आई शशि थरूर की सफाई, अब क्या बोले
पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वह शायद उसे भी सुन सकते हैं, जो मोदी ने कहा ही नहीं।'
कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर शनिवार को अपने नेता शशि थरूर की आलोचना की। इसमें कहा गया कि पार्टी सांसद की ओर से प्रधानमंत्री के लिए प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह कटाक्ष भी किया कि अब वे शायद वह भी सुन सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ही नहीं। शशि थरूर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा था, लेकिन इसे दलगत विवाद में बदल दिया गया।
विवाद खड़ा होने पर थरूर ने सफाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, 'स्पष्ट रूप से कहूं तो, मुझे यह बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़ा एक बयान राजनीतिक दलगत विवाद में बदल दिया जा रहा है। तीन भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि नागरिक समुद्री नाविक कभी भी सैन्य कार्रवाई का निशाना नहीं बनने चाहिए।'
शशि थरूर ने पीएम मोदी पर क्या कहा
लोकसभा सदस्य ने कहा, 'अगर कुछ लोग इस चिंता पर गंभीरता से विचार करने के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने में अधिक रुचि रखते हैं, तो यह उनके बारे में अधिक बताता है, मेरे बारे में नहीं।' उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के जीवन की चिंता हमें एकजुट होकर करनी चाहिए, विभाजित होकर नहीं। दरअसल, शशि थरूर ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और इस बात को मजबूती से रखा कि युद्ध के समय वाणिज्यिक नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानो भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वह शायद उसे भी सुन सकते हैं, जो मोदी ने कहा ही नहीं।' उन्होंने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी–ट्रंप बैठक पर भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ओमान की खाड़ी में अमेरिका की ओर से तीन भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या का कोई उल्लेख नहीं है।
पवन खेड़ा का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह मोदी–ट्रंप की पहली मुलाकात थी, फिर भी कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के उस बार-बार दोहराए गए दावे का प्रतिवाद किया कि उन्होंने भारत को व्यापार की धमकी देकर युद्धविराम कराया। उन्होंने कहा, 'ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर हुए हमले का भी कोई उल्लेख नहीं है, जबकि वह मिलन-2026 अभ्यास के दौरान भारत का अतिथि था और यह घटना वस्तुतः भारत के सामरिक पड़ोस में हुई। फिर भी, थरूर जी को न जाने कैसे ऐसे मजबूत बयान, प्रभावशाली प्रतिवाद और अडिग कूटनीति सुनाई दे गई, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।' खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद हम बाकी लोग सामान्य मानवीय इंद्रियों तक ही सीमित हैं। लेकिन 'महामानव मोदी' के भक्तों को, वह जितना कम बोलते हैं, उतना ही अधिक सुनाई देता है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें