Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

केरल में भाजपा का कोई प्रभाव नहीं, अपना खाता खोल ले वही बहुत है: शशि थरूर

Mar 19, 2026 09:04 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

शशि थरूर ने कहा कि यह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है क्योंकि केरल विधानसभा में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। शून्य से आगे यदि वे एक, दो या तीन सीट भी जीत लेते हैं, तो उन्हें (भाजपा) बेहद गर्व और खुशी होगी और वे (भाजपा) खुद को एक बड़ी जीत का श्रेय देंगे।

केरल में भाजपा का कोई प्रभाव नहीं, अपना खाता खोल ले वही बहुत है: शशि थरूर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कोई प्रभाव नहीं होने का जिक्र करते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य में सरकार गठन में भी भाजपा की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना नहीं है तथा वह अपना खाता खोल ले, वही बहुत है। केरल विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान शुरू करने से पहले 'पीटीआई-भाषा' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि मुकाबला मुख्य रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच होगा।

थरूर ने कहा, ''यह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है क्योंकि विधानसभा में भाजपा की एक भी सीट नहीं है। शून्य से आगे यदि वे एक, दो या तीन सीट भी जीत लेते हैं, तो उन्हें (भाजपा) बेहद गर्व और खुशी होगी और वे (भाजपा) खुद को एक बड़ी जीत का श्रेय देंगे। भाजपा की यही स्थिति है।'' तिरुवनंतपुरम के सांसद ने कहा, ''उनका (भाजपा) राज्य में इतना भी प्रभाव होने की संभावना नहीं है कि वे सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। यह मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही होने वाला है, और इसमें कोई संदेह नहीं है।''

हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा चुनावी आंकड़ों के अनुसार, कांटे की टक्कर होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि हर सीट और हर वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''इसलिए, हम भाजपा की अनदेखी नहीं कर रहे हैं।'' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा को केरल में सरकार के लिए खतरा या संभावित सत्तारूढ़ दल के रूप में नहीं देखती है। उन्होंने कहा, ''जैसा कि मैंने कहा है, वे अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि अपना खाता खोल लें।''

उनसे जब यह पूछा गया कि क्या केरल की राजनीति में भाजपा का अभी कोई प्रभाव नहीं है, तो थरूर ने कहा, ''हां, यह सही है। सीट जीतने के लिए एक निश्चित मत प्रतिशत की आवश्यकता होती है और मेरे राजनीति में आने के 17 वर्षों से अधिक की अवधि के दौरान, भाजपा छह प्रतिशत वोट वाली पार्टी से बढ़कर 12-13 प्रतिशत वोट वाली पार्टी बन गई है...हालांकि लोकसभा चुनावों में, उन्हें 19 प्रतिशत तक वोट मिले हैं, लेकिन जब राज्य चुनावों की बात आती है, तो वे फिर से लगभग 12-13 प्रतिशत पर चले जाते हैं।''

थरूर ने कहा कि अगर भाजपा अपनी स्थिति में सुधार कर सकती है, तो यह संभवतः एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन यह संभव नहीं है कि वे सीटें जीतने के लिए आवश्यक आंकड़े तक पहुंच पाएं। केरल में 2021 के विधानसभा चुनावों में, सत्तारूढ़ एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी, जो इसके पिछले चुनाव की तुलना में आठ अधिक सीटें थीं। वर्ष 1977 के बाद यह पहला मौका था, जब किसी गठबंधन ने राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। हालांकि, लोकसभा चुनावों में भाजपा केरल में एक सीट जीतने में कामयाब रही। सुरेश गोपी त्रिशूर सीट से चुने गए। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होना है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।

परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Shashi Tharoor News Kerala Election 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।